수사 지연’ 논란 속 美 “방시혁 출금해제 협조 요청”까지…난감한 경찰

주한 미국 대사관이 경찰에 수사로 출국이 금지된 방시혁(사진) 하이브 의장 방미 관련 협조를 요청한 것으로 알려져 논란이 확산하고 있다. 방 의장뿐 아니라 무소속 김병기 의원 의혹, 쿠팡 개인정보 유출 사건 등 대형 사건 수사가 지지부진하단 지적이 잇따르는 상황에서 미 대사관의 이례적인 요청에 경찰이 난감한 상황이 됐다.

박정보 서울경찰청장은 20일 정례 기자간담회에서 방 의장 수사와 “다 마무리된 상태다. 멀지 않은 시한 내 종결할 수 있지 않을까 한다”고 말했다. 서울청 금융범죄수사대는 방 의장 등이 하이브 상장 과정에서 2000억원 규모 부당이득을 챙긴 혐의(자본시장법 위반)로 수사 중이다.

박 청장은 미 대사관 요청에 대해 “경찰청에서 (관련 공문이) 접수됐는지 모르겠지만 서울청에는 아직 요청이 들어온 게 없다”며 “(요청이 온다면) 타당한지 검토를 해야 한다. 저희는 법과 원칙에 따라 할 것”이라고 했다.

미 대사관 측 공문으로 유재성 경찰청장 직무대행 앞으로 접수된 것으로 전해졌다. 이는 출국금지 조치를 일시 해제해달라는 게 골자였다. 서한에는 방 의장 등 하이브 고위 경영진의 오는 7월4일 미국 250주년 독립기념일 축하 행사 참석이 언급된 것으로 전해졌다. 방 의장에 대한 출국금지 조치가 이뤄진 건 지난해 8월이다. 출국금지는 수사기관 요청을 받은 법무부가 심의위원회를 열어 결정한다.

서울청이 주도 중인 유력 정치인·경제인 수사는 좀체 결론이 나오지 않고 있는 상황이다.

박 청장은 김병기 의원 의혹 수사에 대해 “일부 혐의에 대해서는 조만간 결론이 나지 않을까 생각한다”고 했고, 강호동 농협중앙회장 1억원대 금품수수 의혹 수사에 대해선 “수사에 애로가 있는 듯하다”고 했다. 쿠팡 개인정보 유출 사건과 관련해서는 “마찬가지로 일부 혐의에 대해서는 조만간 결론을 낼 수 있지 않을까 싶다”며 “저도 좀 답답한데, 원래 수사라는 게 그렇다. 곧 날 거 같다가도 필요한 부분이 생기기 때문”이라고 했다.