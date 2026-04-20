李대통령 "호르무즈 자유항해 인도와 긴밀 소통…공급망 다변화"

인도매체 서면인터뷰…"어느 나라도 홀로 안전보장 못해, 다자주의 강화"

"CEPA 개선협상 가속화가 최우선 과제…조선·해운까지 협력 확대"

"K9 자주포 사업, 양국 방산 모범사례…핵심광물, 특정국 의존도 줄여야"

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 20일(현지시간) "모든 선박이 호르무즈 해협을 안전하고 자유롭게 항해할 수 있도록 인도와 긴밀히 소통하겠다"고 말했다.



이 대통령은 이날 공개된 인도 일간지 '타임스 오브 인디아' 및 '나브바라트 타임스'와의 서면 인터뷰에서 "한국과 인도 모두 중동산 원유와 천연가스에 크게 의존하고 있다. 핵심 해상로의 안전 확보는 국민의 안전과 국가의 생존에 필수"라며 이같이 밝혔다.



그러면서 "국제 무대에서도 인도와의 공동 노력을 이어갈 것"이라며 "에너지 공급망의 다변화도 큰 과제다. 세계 경제 불확실성이 커지는 가운데 양국의 미래지향적 협력은 공동 국익의 증진에 크게 기여할 것"이라고 강조했다.



특히 이 대통령은 "이번 중동 전쟁은 인도양과 태평양이 하나의 연결된 해양 공간이라는 현실을 보여 준다. 어느 나라도 홀로 안정성을 보장할 수는 없다"며 안보 분야의 협력에도 힘을 쏟겠다는 뜻을 내비쳤다.



이어 "한국을 포함한 역내 국가들은 다자주의 강화와 규범에 기반한 질서를 주도할 역량을 갖췄다"며 "한국은 지역 파트너들과 긴밀히 협력하며 더 회복력 있는 지역 질서 구축에 기여할 것"이라고 밝혔다.



양국 경제협력 최우선 과제에 대해서는 "핵심 과제는 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선 협상의 가속화"를 꼽으며 "전자·자동차 같은 전통 산업을 넘어 조선·금융·방산 분야까지 협력을 확대해 '메이크 인 인디아, 코리아와 함께'라는 비전을 실현할 것"이라고 역설했다.

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시각) 뉴델리 한 호텔에서 수브라마냠 자이샨카르 외무장관을 접견하고 있다.

방위산업 협력의 중요성도 언급했다.



이 대통령은 "인도의 '아트마니르바르 바라트(자립 인도)' 정책을 전적으로 지지하며, 이는 혼자만의 힘으로 이루기 어렵다"며 "한국이 인도의 핵심 파트너가 되길 바란다. K9 자주포 사업은 양국 방산의 모범 협력사례"라고 소개했다.



그러면서 "한국은 인도의 방산 장비 생산과 운영을 적극 지원할 것"이라며 "공동 기술 개발 등 다양한 협력을 논의하겠다"고 덧붙였다.



핵심광물 분야에 대해서는 "글로벌 공급망의 재편 속에 특정 국가에 대한 의존도를 줄이는 것은 양국 경제안보와 직결된 생존의 문제"라며 "인도는 핵심 광물을 보유하고, 한국은 이를 배터리·전기차 등 첨단 제품으로 제조할 역량을 갖추고 있다"고 설명했다.



이 같은 이 대통령의 발언을 두고 '타임스 오브 인디아'는 "중국의 핵심 광물 지배력에 대한 언급"이라고 해석하기도 했다.



이 대통령은 "핵심광물 분야에 있어서도 양국은 최적의 파트너"라며 "한국의 기술과 인도의 채굴·정제 산업을 결합해 안정적인 공급망을 구축할 수 있을 것"이라고 전망했다.



아울러 "해운·조선 분야에서도 무한한 협력 잠재력이 있다"며 "세계 최고 수준의 조선·해운 기술과 해외 항만 사업 경험을 보유한 한국은 인도의 최우선 파트너가 될 수 있다"고 부각했다.



이어 "이번 방문 기간 관련 양해각서(MOU) 체결도 예상된다"며 "양국이 공동으로 건조한 선박이 세계 바다를 누비는 날을 기대한다"고 말했다.

<연합>