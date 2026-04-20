손흥민, LAFC 완패에도 평점 7점…베르너 양 팀 최고 평점

미국 프로축구 로스앤젤레스FC(LAFC)의 완패에도 손흥민이 팀 내 가장 높은 평점을 받았다.

LAFC는 20일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 2026 MLS 8라운드 홈 경기에서 새너제이 어스퀘이크스에 1-4로 크게 졌다.

개막 6경기 무패를 달리다가 지난 12일 포틀랜드 팀버스 원정 경기에서 1-2로 져 시즌 첫 패배를 당한 LAFC는 이날 새너제이에 덜미를 잡히며 정규리그 2연패에 빠졌다.

15일 멕시코 고지대 원정으로 치른 크루스 아술과의 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 2차전 1-1 무승부를 포함하면 공식전 3경기 연속 무승이다.

시즌 2패째를 당한 LAFC는 서부 콘퍼런스 3위(승점 16)에 머물렀다.

손흥민은 원톱으로 선발 출전해 풀타임을 소화했지만, 기대했던 득점포는 나오지 않았다.

축구 통계 전문 소파스코어에 따르면, 손흥민은 5차례 슈팅을 시도해 유효슈팅 2개를 연결했다.

패스성공률은 88%였고, 드리블 돌파 성공 1회, 키패스 1회, 태클 1회, 지상볼 경합 승리 4회 등 기록을 남겼다.

LAFC 선수 대부분이 5~6점대 평점을 받은 가운데 손흥민은 선발 출전 11명 중 유일하게 7점대 평점을 기록했다.

4골을 내준 위고 요리스 골키퍼는 팀 내 최저인 5.6점을 받았다.

새너제이에선 손흥민의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼 시절 동료인 독일 출신 윙어 티모 베르너가 양 팀 통틀어 최다인 8.3점을 기록했다.

베르너는 이날 결승골이자 MLS 데뷔골을 터트렸다.

<뉴시스>