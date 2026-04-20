BTS ‘더 시티 아리랑’, 라스베이거스·부산서 추가 개최

그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백을 기념하는 오프라인 이벤트 ‘BTS 더 시티 아리랑(BTS THE CITY ARIRANG)’이 다음 달 미국 라스베이거스와 6월 부산에서 추가 개최된다고 빅히트 뮤직이 20일 밝혔다.

‘더 시티 아리랑’은 도시 공간에 BTS의 이야기를 투영한 대규모 시티 프로젝트다.

음악과 미디어가 어우러진 설치 예술로 도심 전역을 거대한 문화 거점으로 탈바꿈한다.

지난달 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 발매와 함께 서울에서 시작됐다.

‘더 시티 아리랑’은 라스베이거스와 부산에서 열리는 BTS의 월드투어 ‘아리랑’ 공연 전후로 진행된다.

라스베이거스에서는 현지시간으로 다음 달 20일부터 31일까지 열린다.

현지 주요 브랜드들과의 파트너십을 통해 몰입형 경험을 선사하겠다는 계획이다.

라스베이거스의 대표적인 관광·상업 지구인 ‘스트립’ 일대가 새 앨범의 핵심 컬러인 붉은색으로 점등되는 등 도시의 랜드마크를 활용한 시각적 연출도 선보인다.

부산에서는 6월 5일부터 21일까지 다채로운 프로그램을 진행한다.

6월 12일과 13일 양일간 부산 아시아드 주경기장에서 개최되는 월드투어 공연에 맞춰 다채로운 프로그램을 운영한다.

도시를 테마파크처럼 즐기는 차별화된 문화 향유 기회를 제공할 계획이다.

‘더 시티 아리랑’ 라스베이거스와 부산의 상세 일정 및 프로그램은 향후 위버스(Weverse)에서 확인 가능하다.