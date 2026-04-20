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제이미 “아무것도 안 남고 불타버렸다”…공개연애 후회 고백

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
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가수 제이미(본명 박지민)가 과거 공개 연애 경험에 대한 생각을 밝혔다.

 

제이미는 지난 19일 유튜브 채널 ‘대니초’에 공개된 영상에 게스트로 출연했다.

 

그는 “인터넷에서 어떤 기억이 사라졌으면 좋겠냐”는 질문을 받고 “내가 공개 연애를 했었다. 예전에는 늘 연애를 숨기고 데이트도 집에서만 했다. 그러다 불타는 20대가 되면서 공개 연애를 했는데, 아무것도 안 남고 그냥 불타버렸다. 지금 생각하면 후회된다”고 털어놨다.

제이미 인스타그램 캡처
제이미 인스타그램 캡처

제이미는 공개 연애를 선택한 배경에 대해 “회사도 나오고 자유로워지면서 공개 연애를 해보고 싶었다”고 설명했다. 그러나 결과적으로 후회가 남았다고 강조했다.

 

전 연인과의 결별 과정에 대해서도 언급했다. 앞서 제이미는 채널A ‘강철부대2’ 출연으로 이름을 알린 인플루언서 구민철과 2022년 공개 열애를 시작했으나 약 2개월 만에 결별했다. 당시 사회관계망서비스(SNS)를 통해 전 연인의 바람을 암시하는 글을 올리며 논란이 일기도 했다.

 

제이미는 “그게 사실이냐는 질문을 많이 받았다. 그 이유를 다 설명했다는 게 ‘이불킥’을 하게 되는 포인트”라며 “나는 미련도 없다. (연인이 바람 피운 것을) 보자마자 ‘컷’했다. 그냥 쿨하게 헤어졌다고 하면 되는데 구구절절 이야기한 게 멋없었던 것 같다”고 말했다.

 

그는 “다시 돌아가면 공개연애부터 안 할 것”이라며 같은 선택을 반복하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

 

한편 제이미는 2012년 SBS 서바이벌 프로그램 ‘K팝 스타’의 우승으로 이름을 알렸으며, 백예린과의 듀오 15&로 데뷔했다. 이후 2015년 싱글 ‘Hopeless Love’를 발표하며 솔로 활동을 시작했다.

최승우 기자

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