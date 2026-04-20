허경환 "최홍만 여친 안 끊긴다는 소문 들어"

격투기 선수 출신 방송인 최홍만이 반전 매력을 드러냈다.

지난 19일 방송된 코미디TV 예능 프로그램 '안녕하세요, 거인인데요'에서는 최홍만과 허경환이 차례로 치킨, 떡볶이, 샤부샤부 식당을 방문해 식사하는 모습이 그려졌다.

대치동의 한 치킨집에서 식사를 하던 중 허경환이 "홍만이 형이 역대 최고 몸무게를 찍었다"라고 운을 떼자, 최홍만은 "현재가 선수 생활 이후 최고 몸무게"라고 밝혔다.

이어 방문한 동탄의 떡볶이 전문점에서는 허경환이 "한창 먹을 때 떡볶이 얼마나 먹었냐"라는 질문에, 최홍만은 "끝이 없었다. 시간이 없어서 못 먹었다"라고 과거 식사량을 언급했다.

인천의 한 샤부샤부 무한 리필 식당에서는 최홍만의 반전 애교가 이어졌다. 샐러드바 메뉴를 고르던 최홍만은 허경환에게 "경환이가 알려줘"라며 도움을 요청했다.

허경환이 "요즘 (형은) 안 움직이려고 하는 거 같아"라고 말하자, 최홍만은 "경환아, 너 수발러야"라며 "(나에게) 잘 안 해주면 삐질 거야, 흥! 흥!"이라고 답했다.

이에 허경환은 웃음을 터뜨리며 "형이 여자 친구가 안 끊긴다는 소문을 들었었는데, 왜 그러는지 알겠다"고 말했다.

<뉴시스>