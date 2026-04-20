제주항공, 장애인 고용 ‘모두락’ 9주년…“다양성으로 지속가능경영”

제주항공의 자회사형 장애인표준사업장 ‘모두락’이 개업 9주년을 맞았다.

제주항공은 20일 모두락이 지난 18일 개업 9주년을 맞았다고 밝혔다. 모두락은 장애인 고용 확대와 안정적인 일자리 제공을 위해 2017년 설립됐다.

지난 15일 ‘2026년 장애인 고용촉진유공자 정부포상’에서 고용노동부 장관상 사업주 부문과 근로자 부문을 각각 수상한 이정석 모두락 대표이사(사진 왼쪽)와 전혜림 헬스키퍼가 모두락 1호점에서 기념촬영을 하고 있다.

장애인 직원 수는 개점 당시 19명에서 현재 46명으로 늘었다. 이 가운데 신규 입사자와 만 60세 이상 촉탁직을 제외한 29명이 정규직으로 근무하고 있다. 구로디지털훈련센터에서 6개월간 직무훈련을 받은 네일아트 인력 4명도 다음 달 합류할 예정이다.

제주항공은 장애인 직원 대상 상담 프로그램을 수시 운영하는 한편, 연 2회 우수직원 시상과 분기별 간담회, 힐링 프로그램 등을 통해 근무 만족도를 높이고 있다고 설명했다.

이 같은 성과를 인정받아 이정석 모두락 대표이사와 전혜림 헬스키퍼는 지난 15일 열린 ‘2026년 장애인 고용 촉진 유공자 정부포상’에서 각각 사업주·근로자 부문 고용노동부 장관상을 수상했다. 이 대표는 “구성원의 다양성을 포용하고 근무 환경 개선을 지속해왔다”며 “직무 개발과 채용 확대를 통해 장애인 고용을 늘리고 지속가능경영을 이어가겠다”고 말했다.