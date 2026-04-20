코스피 상장사, 지난해 배당금 35조원 넘어… ‘역대 최대’

한국거래소, 12월 결산 현금배당 법인 배당 현황 분석

유가증권시장 12월 결산 상장사가 지난해 주주들에게 돌려준 배당금이 한 해 전보다 5조원 가까이 증가해 35조원을 넘어서면서 역대 최대치를 기록했다.

한국거래소. 연합뉴스

20일 한국거래소가 2025년도 코스피 12월 결산 법인의 결산 현금배당 실적, 시가배당률, 배당성향 및 주가등락률 등 현황을 분석한 결과 전체 12월 결산 법인(799사)의 71%(566사)가 현금배당을 실시했다. 총 배당금은 35.1조원으로 전년(30.3조원) 대비 15.5% 증가한 역대 최고치였다.

보통주 평균 시가배당률도 국고채 수익률을 상회했다. 2025년 보통주 평균 시가배당률이 2.63%, 우선주 평균 시가배당률이 3.06%로 나타났다. 전년 대비로는 주가 상승 등의 영향으로 낮아졌지만, 두 수치 모두 2025년 국고채 1년물 평균 수익률 2.43%를 웃돌았다.

최근 5년간 업종별 평균 시가배당률은 금융(3.70%), 전기가스(3.67%), 건설(3.36%)이 업종 상위를 차지했다.

배당법인의 배당성향은 39.83%로 전년(34.74%) 대비 5.09%포인트 증가했다. 현금배당 실시법인의 평균 주가상승률은 32.90%를 기록해 전년(-5.09%) 대비 37.99%포인트 늘었다.

밸류업 공시를 진행한 12월 결산 법인 314사의 결산 현금배당 공시를 분석한 결과, 304사(96.8%)가 배당을 실시했으며 배당금은 30.8조원으로 현금배당 총액의 87.7%를 차지했다.

밸류업 공시법인의 보통주 및 우선주 평균 시가배당률은 각각 3.00%, 3.39%이며 배당성향은 48.24%로 전체 현금배당 법인의 평균보다 모두 높았다. 전년 대비 평균 시가배당률은 주가 상승 등으로 인해 하락했지만 배당성향은 7.29%포인트 상승했다.

고배당 공시를 진행한 12월 결산 법인 255사의 결산 현금배당 공시를 분석한 결과, 배당금은 22.7조원으로 현금배당 총액의 64.9%를 차지했다. 고배당 공시법인의 보통주 및 우선주 평균 시가배당률은 각각 3.24%, 3.96%이며 배당성향은 51.60%로 전체 현금배당 법인의 평균보다 모두 높았다.