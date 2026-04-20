강은희 대구교육감 “글로벌 교육수도 도약”…3선 도전 공식 선언 [6·3의 선택]

강은희 대구시교육감이 20일 기자회견을 열고 6월3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 대구교육감 선거 출마를 공식 선언했다.

강 교육감은 이날 “지난 8년간 대구 교육가족과 함께 일궈온 성과를 바탕으로 대한민국 교육수도를 넘어 세계적 배움과 가르침이 이뤄지는 ‘글로벌 교육수도 대구’를 완성하겠다”고 밝혔다.

강은희 교육감이 20일 열린 기자회견에서 3선 도전의 뜻을 밝히고 있다. 대구=연합뉴스

강 교육감은 출마 선언문에서 인공지능(AI)과 디지털 전환에 따른 교육 패러다임의 변화를 강조했다. 그는 “기존의 지식 전달 중심 교육으로는 미래를 대비할 수 없다”며 “아이들이 스스로 질문하고 연결하며 새로운 가치를 만들어낼 수 있는 교육으로 전환해야 한다”고 말했다.

특히 대구에서 전국 최초로 도입해 확산시킨 국제 바칼로레아(IB) 프로그램을 언급하며 “IB가 공교육 혁신의 중심이 된 만큼, 이젠 한 단계 더 나아가 ‘한국형 바칼로레아(KB)’를 통해 대한민국 교육의 새로운 표준을 만들겠다”는 포부를 밝혔다.

강 교육감은 재임 기간의 주요 성과를 제시하며 정책 연속성의 필요성을 역설했다. 주요 실적으로는 △전국 최초 IB 프로그램 도입 △기초학력 미달 비율 전국 최저 수준 달성 △전국 최초 마음교육∙마음학기제 도입 학교폭력 피해응답률 14년 연속 전국 최저 △직업계고 졸업생 취업률 1위 등을 꼽았다.

행정 역량에 대해서도 자신감을 내비쳤다. 그는 “시∙도교육청 평가 3년 연속 최우수, 공약 이행률 100% 달성, 2025년 말 공약이행 종합평가 SA등급 획득 등 전국 최고의 성취를 이끌어냈다”며 “말이 아닌 결과로 증명해 온 행정 전문가로서 대구 교육의 중단 없는 발전을 이끌겠다”고 강조했다.

강 교육감은 핵심 과제로 ‘KB를 전면에 내세웠다. 그는 “대구에서 시작해 전국적 성공 모델이 된 IB의 경험을 바탕으로, 우리 실정에 맞는 KB 교육과정과 평가체제를 미래교육연구원을 중심으로 체계적으로 구축하겠다”고 설명했다. 이는 단순히 수업 방식을 바꾸는 것을 넘어, 암기 위주의 평가와 대입 체제의 한계를 극복하겠다는 선언으로 풀이된다.

강 교육감은 “교육은 방향뿐 아니라 실행력이 중요하다”며 “이미 검증된 경험과 추진력을 바탕으로 대구 교육을 한 단계 더 도약시키고, 나아가 대한민국 교육 전체의 변화를 선도하겠다”고 강조했다.

복지와 인재 양성에 대한 비전도 제시했다. 강 교육감은 “한 아이도 놓치지 않고 모든 아이의 성장을 책임지는 교육을 실현하겠다”며 다문화 가정, 기초학력 부진 학생 등 교육 소외 계층을 아우르는 포용적 교육을 약속했다. 그는 끝으로 “대구의 아이들이 세계 어디에서도 당당히 경쟁할 수 있는 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 시민 여러분과 함께 미래를 열어가겠다”며 지지를 호소했다.

강 교육감은 21일 예비후보 등록을 마친 뒤 본격적인 선거 운동에 돌입한다. 예비후보 등록과 동시에 교육감 직무는 정지하며, 김태훈 부교육감이 권한대행을 맡게 된다. 현재 대구교육감 선거는 강 교육감과 서중현 전 대구 서구청장, 임성무 전 전교조 대구지부장의 ‘3파전 구도’로 치러질 전망이다.