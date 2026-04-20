전운 감도는 진주 화물연대 집회 현장…노조원 사망에 전국서 총집결

배송기사 처우 개선 등을 요구하며 무기한 총파업에 돌입한 화물연대 집회 현장에 전운이 감돌고 있다. 20일 경남 진주 집회 현장에서 노조원 1명이 사망하면서 경찰과의 대치가 격해지면서다.

경찰 등에 따르면 이날 오전 10시32분쯤 진주시 정촌면 예하리의 CU 진주물류센터 앞에서 2.5t 탑차가 노조원 3명과 충돌했다.

20일 경남 진주시 정촌면 BGF로지스 진주센터에서 화물연대 관계자가 센터 입구로 진입하려는 과정에서 경찰과 대치하고 있다. 연합뉴스

이 사고로 50대 노조원이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌고, 나머지 2명은 중경상을 입었다.

이 사고는 파업으로 인해 대체 투입된 물류차의 출차 과정에서 노조원들이 차량을 막아서는 과정에서 발생한 것으로 전해졌다.

이날 노조는 BGF리테일을 상대로 △휴무 시 대차비용 가중 관행 철폐 △운송료 현실화 등 배송기사 처우개선 관련 직접 교섭을 요구하며 집회를 진행 중이었다.

반면 BGF 측은 물류센터, 운송사, 배송기사 3자 간 계약이 체결돼 이들의 계약 사항에 직접 관여할 수 없으며, 휴무 비용에 대해서도 실제 배송 업무를 수행한 경우에 대금이 지급되는 것일 뿐 휴무 시 별도의 대체 비용을 기사들에게 부담시키지 않고 있다는 입장인 것으로 알려졌다.

경찰은 사고 직후 물류차 기사 A(50대)씨를 특수상해 혐의로 긴급체포해 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

조사 과정에서 A씨에게 적용된 혐의는 달라질 수 있다는 게 경찰 설명이다.

이 사고 후 집회 현장에서는 경찰과 노조가 몸싸움을 벌이며 대치 상황이 이어졌다.

대치 과정에서 오후 1시33분쯤 화물연대 노조 차량이 방패를 들고 있는 경찰 경력 바리케이드를 향해 돌진하면서 경찰관 1명이 다쳤다.

경찰이 사고 현장을 살피는 모습. 연합뉴스

경찰은 이 사고와 관련해 노조원 2명을 공무집행방해 혐의로 현장에서 체포해 조사 중이다.

경찰은 또 지난 19일 오후 11시쯤 이 집회 현장에서 흉기를 들고 소동을 벌인 혐의로 화물연대 노조원을 체포했고, 이 노조원 체포 과정에서 경찰과 몸싸움을 벌인 또 다른 노조원도 체포했다.

화물연대본부는 이날 오후 CU 진주물류센터 앞에 전 조합원이 집결하는 비상지침을 내려 총력투쟁을 벌인다는 방침이다.

경찰은 파업 현장에 화물연대 노조원 2000여명이 집결할 것으로 보고, 물리적 마찰을 막기 위해 장비와 인원을 추가 투입할 예정이다.