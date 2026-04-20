에쓰오일, 발달장애인 하트하트오케스트라에 1억원 후원

2009년부터 18년째 하트하트재단 후원

에쓰오일은 장애인의 날을 맞아 20일 서울 마포구 본사에서 ‘햇살나눔콘서트’를 개최하고 발달장애인 오케스트라를 위한 후원금 1억원을 하트하트재단에 전달했다.

이번 후원금은 발달장애인들로 구성된 오케스트라 단원들의 문화예술 지도강사 양성 및 학생과 시민을 대상으로 한 장애 인식 개선 교육 등에 사용될 예정이다.

에쓰오일이 발달장애인 오케스트라를 위한 후원금 1억원을 하트하트재단에 전달했다.

하트하트재단은 장애 청소년의 재능 계발과 사회 참여를 돕기 위해 2006년 국내 최초로 발달장애인 오케스트라를 창단했다. 에쓰오일은 장애인의 문화예술 활동 지원과 인식 개선에 기여하고자 2009년부터 18년째 하트하트재단을 후원해오고 있다. 특히 2025년부터는 장애인 오케스트라의 장애인 표준사업장 설립과 운영을 지원함으로써 단원들의 고용안정에도 기여하고 있다. 이러한 공로를 바탕으로 에쓰오일은 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 주관하는 ‘문화예술후원우수기업 인증제’에 2020년부터 참여해 매년 우수기업으로 선정되고 있다.

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자(CEO)는 “발달장애인 오케스트라 단원들이 함께 만들어내는 음악이 매우 아름답고 큰 감동을 준다”며 “앞으로도 음악적 재능을 가진 발달장애 청소년들이 꿈을 이어갈 수 있도록 지속적으로 지원하며 사회적 책임을 다하는 기업이 되겠다”고 밝혔다.