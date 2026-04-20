곽동연, '절친' 박보검 따라갔다… 더블랙레이블 전속계약

곽동연이 더블랙레이블에 새 둥지를 틀었다. 곽동연 인스타그램 캡처

배우 곽동연이 더블랙레이블에 새 둥지를 틀었다.

20일 소속사 더블랙레이블은 곽동연과의 전속계약 체결을 알렸다.

더블랙레이블은 “곽동연은 다수의 작품에서 자신의 색을 입힌 캐릭터를 탄생시켜 온, 폭넓은 연기 스펙트럼의 소유자이자 무한한 잠재력을 지닌 배우”라며 “더블랙레이블은 곽동연이 보여줄 새로운 모습과 도전에 항상 동행하는 든든한 파트너로서 함께하겠다”라고 밝혔다.

배우 곽동연. 더블랙레이블 제공

이어 “앞으로도 이어질 곽동연의 행보에 많은 관심과 애정을 부탁드린다”라고 덧붙였다.

20일 곽동연 또한 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “회사의 설립부터 5년여간 함께한 블리츠웨이(에이치앤드)와의 계약이 종료되었습니다”라며 “긴 시간 애써주신 임직원 여러분께 감사드리며 앞으로도 늘 응원하는 동료로 남겠습니다”라고 적었다.

또 “향후 블리츠웨이와 제가 걸어갈 새로운 시간에 따뜻한 응원 부탁드립니다”라고 지금까지 함께 한 소속사와의 마침표를 알렸다.

박보검과 곽동연. 곽동연 인스타그램 캡처

한편, 더블랙레이블에는 태양, 전소미, 로제, 박보검, 이종원, 임시완, 미야오, 올데이 프로젝트 등이 소속되어 있다.

곽동연은 2012년 데뷔작 KBS 드라마 ‘넝쿨째 굴러온 당신’에서 방장군 역할을 맡아 아역으로 연기 활동을 시작했다. 이후 ‘구르미 그린 달빛’, ‘내 아이디는 강남미인’, ‘복수가 돌아왔다’ 등의 작품들에 출연하며 탄탄한 필모그래피를 쌓았다.

tvN 예능프로그램 ‘보검 매직컬’ 속 한 장면. 유튜브 채널 '샾잉 #ing' 영상 캡처

특히 박보검이 진행하는 ‘더 시즌즈 - 박보검의 칸타빌레’에 게스트로 출연했으며 최근 박보검과 함께 tvN 예능프로그램 ‘보검 매직컬’에도 함께 출연했다. 작은 시골 마을에서 미용실 운영기를 담은 예능프로그램에서 두 사람의 따뜻한 조합이 빛을 발했으며 이에 많은 시청자들의 호응을 얻었다.