오세훈 “장애가 장벽 되지 않는 서울 위해 진심 다할 것” [오늘, 특별시]

吳 “2021년 다시 서울시청 돌아오며 한 첫번째 약속 ‘약자와의 동행’”

오세훈 서울시장은 장애인의 날인 20일 송파구 밀알굿윌스토어 1호점을 방문해 “장애가 결코 장벽이 되지 않는 서울을 위해 제 모든 진심을 다하겠다”고 강조했다.

오세훈 서울시장. 뉴스1

오 시장은 이날 오전 페이스북에 올린 ‘서울의 턱은 낮게, 시민의 기회는 넓게’라는 글에서 “2011년 제가 서울시장일 때 처음 만든 이곳(밀알굿윌스토어 1호점)은 장애인 스스로 일하고 스스로 살아갈 수 있는 기회를 위해 시작한 공간”이라고 밝혔다. 이어 “그 작은 마중물 하나가 지금은 전국으로 퍼져나갔다"며 "씨앗 하나가 숲이 된 것을 볼 때마다 마음이 뭉클해지는 곳”이라고 부연했다.

오 시장은 “장애인의 날을 맞아 다시 이곳을 찾아 장애가 장벽이 되지 않는 도시를 만들겠다는 처음의 마음을 다시 새기고자 한다”고 강조했다. 그러면서 “2021년 제가 다시 서울시청에 돌아오며 시민 여러분께 드린 첫 번째 약속은 ‘약자와의 동행’이었다”며 “그저 듣기 좋은 수사가 아니라 시민이 피부로 느낄 수 있는 실질적 변화를 만들기 위해 노력해왔다”고 했다.

오 시장은 작년 서울 지하철 338개 모든 역사에 교통약자 이동 편의시설을 갖춘 ‘1역사 1동선’을 완성한 것, 장애인콜택시를 법정 기준 대비 150% 가까이 확보한 것, 장애인 지원주택을 336호로 늘린 것 등을 장애인 정책 성과로 언급했다. 아울러 “시민 한 사람 한 사람의 일상이 바뀌는 것을 볼 때 이 일을 하는 보람을 느낀다”며 “저는 여기서 멈추지 않으려고 한다”고 말했다.

추진 중인 장애인 정책으로는 2030년까지 장애인 공공일자리 2만4000개 공급, 발달장애 아동 가정 ‘디딤돌소득 2.0’, 산과 공원 무장애 공간 완성 등을 꼽았다. 또 “도시 성장의 과실이 모든 시민의 삶 속으로 온전히 스며드는 ‘삶의 질 특별시’를 향해 멈춤 없이 전진하겠다”고 덧붙였다.