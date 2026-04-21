LG이노텍 ‘차량용 와이파이7 모듈’ 유럽 공급

獨 업체와 1000억원 규모 계약

글로벌시장 급성장… 2027년 양산

LG이노텍이 2035년 시장 규모가 70조원에 달할 것으로 예상되는 차량용 와이파이 시장 진출에 박차를 가한다.

LG이노텍은 ‘차량용 와이파이7 통신 모듈’을 독일 전장부품 생산회사에 공급한다고 20일 밝혔다. 계약 규모는 약 1000억원 수준이다. 제품 첫 양산은 2027년부터다. 차량용 와이파이7 통신 모듈은 기존 와이파이6E 제품보다 채널당 대역폭(전파가 이동하는 길의 넓이)이 두 배 늘어난 320MHz 초광대역폭을 지원한다. 이에 따라 데이터 전송 속도가 3배 이상 빨라졌다. QAM(직교진폭변조) 성능 역시 향상됐다. QAM은 디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환해 무선으로 전송하는 기술을 뜻한다. QAM 값이 높을수록 한 번에 더 많은 데이터를 전송할 수 있다. 와이파이7은 신호 전송 한 번에 처리할 수 있는 데이터가 기존 제품보다 20% 늘었다.

또 내구성이 높아 대용량 콘텐츠 전송 시 일어나는 발열과 한겨울 외부 주차로 인한 장기간 저온 노출에도 쉽게 기기가 변형되지 않는다.