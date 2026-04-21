현대차그룹, 美서 글로벌 인재 발굴

‘HMG 테크 탤런트 포럼’

하반기 실리콘밸리서 개최

현대자동차그룹이 올해 9월 미국 실리콘밸리에서 미래 신기술 분야 우수 인재를 초대하는 ‘HMG 테크 탤런트 포럼’을 처음 개최한다.

20일 현대차에 따르면 HMG 테크 탤런트 포럼은 9월 17~18일(현지시간) 글로벌 기술 혁신의 요람인 미국 실리콘밸리의 산 호세 맥에너리 컨벤션 센터에서 콘퍼런스 형태로 열린다. 이 행사에는 현대차와 현대차 미국법인, 기아, 기아 미국법인, 현대차그룹 미국기술연구소(HATCI), 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA), 보스턴다이나믹스, 모셔널, 포티투닷(42dot) 9개 회사가 참여한다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사(사장)와 박민우 현대차·기아 AVP본부장(사장), 만프레드 하러 R&D본부장(사장), 김혜인 현대차그룹 인사실장(부사장) 등 핵심 경영층이 포럼 기조연설 무대에 오르고, 그룹 핵심 실무 기술 리더들과 각 분야 인재들이 소통할 수 있는 자리가 마련된다. 현대차그룹의 기술 성과와 비전을 확인할 수 있는 전시도 열린다. 포럼 참가 희망자는 6월30일까지 공식 홈페이지에 신청하면 된다.

현대차그룹은 이번 포럼과 연계한 채용도 진행한다. 그룹의 여러 계열사가 처음으로 함께 진행하는 통합 채용 프로그램인 ‘HMG 글로벌 테크 탤런트 채용’을 실시할 예정이다.

김혜인 인사실장은 “HMG 테크 탤런트 포럼은 우수 인재를 발굴하고 기술적 협업을 촉진하는 의미 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

다음 달 22일까지 공식 홈페이지를 통해 입사 지원서를 받는다.