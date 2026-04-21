김성환 장관 “에너지 전환은 새 성장동력”

‘UNFCCC 기후주간’서 밝혀

“국제사회 연대는 필수” 강조

김성환(사진) 기후에너지환경부 장관이 중동 전쟁으로 인한 공급망 충격 속에서 재생에너지 확대와 국제 협력을 축으로 에너지 대전환을 이뤄내겠다고 밝혔다.



김 장관은 20일 전남 여수세계박람회장에서 열린 ‘녹색대전환(GX) 국제주간’ 및 ‘유엔기후변화협약(UNFCCC) 기후주간’에서 이같이 말했다. 녹색대전환 국제주간은 탄소중립과 경제성장을 동시에 실현하기 위해 전 세계가 각국 전략을 공유하는 자리로, 이번 행사에는 주요국 기후 분야 장·차관, 국제기구 고위급 인사 등이 참석했다.



김 장관은 “(중동 전쟁을 계기로) 한국을 비롯해 에너지 수입 의존도가 높은 아시아 국가들은 단기적 시장 충격과 경제적 어려움을 넘어 에너지 안보의 새로운 패러다임을 만들어야 하는 과제에 직면했다”고 강조했다. 그는 “에너지 대전환을 통해 재생에너지 발전 비중을 2030년까지 20% 이상 달성하고 녹색 제조 강국으로 도약해 지역균형발전을 이뤄내겠다”며 “에너지 전환은 기후위기 대응을 넘어 새로운 성장전략이 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “기후위기와 에너지 안보라는 공동과제는 어느 한 나라의 노력만으로 해결이 불가하다”며 “에너지 전환을 위해서는 국제사회의 연대가 필수적”이라고 목소리를 높였다.



사이먼 스틸 UNFCCC 사무총장은 “한국은 녹색대전환 전략을 통해 기후 행동의 막대한 혜택을 선점하고, 탈탄소화를 성장·일자리 창출 및 경쟁력 강화의 계기로 삼고 있다”며 “앞으로도 청정하고 회복력 있는 사회·산업·경제를 구축하기 위해 역할을 다해달라”고 말했다.