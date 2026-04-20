정원오 “10년 실정 심판” 오세훈 “중도 확장 온힘” [6·3 지방선거]

여야, 서울시장 ‘정오대전’ 본격화



鄭, 與 의원 포진 ‘매머드 선대위’

吳, ‘대통합 독자 선대위’ 구상

6·3 지방선거 최대 승부처인 서울시장 선거를 둘러싼 여야 경쟁이 본격화하고 있다. 더불어민주당 정원오 후보는 ‘용광로·원팀’ 선거대책위원회를 출범시키며 ‘오세훈 10년 시정 심판’을 전면에 내세웠다. 국민의힘 후보가 된 오세훈 시장은 중앙당과 거리를 두고 독자적으로 ‘중도 확장형’ 선대위 구성에 속도를 내고 있다.

정원오, 오세훈.

정 후보는 20일 서울 지역 의원들이 대거 포진한 ‘매머드급’ 선대위 구성을 완료했다고 밝혔다. 상임선대위원장에는 5선 이인영 의원과 4선 서영교 의원이, 공동선대위원장에는 한정애·남인순·진선미·황희·김영호·진성준·고민정 의원 등이 이름을 올렸다. 경선 경쟁자였던 박주민·전현희·김영배 의원과 김형남 전 군인권센터 사무국장도 합류했고, 이재정 전 통일부 장관은 후원회장을 맡아 지원에 나선다.



오세훈 서울시장을 겨냥한 ‘10년 심판본부’도 출범했다. 당내 ‘전략통’ 천준호 의원이 본부장을, 이지은 마포갑 지역위원장이 부본부장을 맡았다. 선대위 실무를 책임지는 이해식 총괄선대본부장은 “이번 선거는 오세훈 10년 실정을 심판하는 선거”라며 “서울 지역 의원들도 오세훈 실정 심판을 위한 공격수 역할을 맡을 것”이라고 했다. 종합상황·지원본부장을 겸한 채현일 의원도 “오 시장이 5선을 하면 ‘윤석열 시즌2’”라고 직격했다.



오 시장은 독자 선대위를 꾸리고 있다. 경선 경쟁자였던 박수민 의원과 윤희숙 전 의원을 공동선대위원장으로 영입한 데 이어, 청년·여성·노인 등 각계가 참여하는 ‘대통합 선대위’를 구상 중인 것으로 알려졌다. 그는 전날 박 의원·윤 전 의원과 오찬회동 후 “혁신 선대위의 뜻은 중도 확장”이라고 밝혔다.



오 시장은 이날 장애인의 날을 맞아 송파구 밀알굿윌스토어 1호점을 방문해 현장을 점검하고 자립 준비 중인 장애인 근로자들을 격려했다.