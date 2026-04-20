‘김용 후원’ 후보 8명 본선행… 존재감 확대 [6·3 지방선거]

친명, 중앙서 지방으로 영역 확대

金도 경기도권 재보선 출마 의사

대법 판결 앞둬 출마 적절성 논란

김용(사진) 전 민주연구원 부원장이 후원회장을 맡은 6·3 지방선거 출마자 상당수가 본선행 티켓을 거머쥐면서 친명(친이재명)계가 중앙정치권에서 각 지방정부로 저변을 넓힐 태세다. 김 전 부원장 자신도 지방선거와 동시에 열리는 국회의원 재보궐선거에 출마하겠다는 의지가 강하다. 그러나 대법원 판결을 앞둔 그의 출마가 적절한지를 두고 당내 이견이 존재해 현실화 여부는 결정권을 쥔 더불어민주당 정청래 대표의 손에 달렸다는 평가가 나온다.



20일 기준 김 전 부원장이 후원회장으로서 밀고 있는 민주당 소속 지방선거 본선 후보는 8명이다. 서울에는 장인홍 구로구청장 후보와 김형곤 강남구청장 후보가 있다. 경기엔 현근택 용인시장 후보와 정명근 화성시장 후보가, 인천에는 구재용 서구청장 후보가 본선에 올랐다. 경남에는 송순호 창원시장 후보와 정영두 김해시장 후보, 최호림 산청군수 후보가 이름을 올렸다.

현 후보는 20대 대선 당시 이재명 후보 캠프에서 대변인을 맡아 국민의힘 윤석열 캠프 측 네거티브 공세에 대응한 이력이 있다. 이후 수원시 제2부시장을 역임했다. 송 후보는 이재명 당대표 2기 체제에서 지명직 최고위원을 지냈다. 유일한 원외 인사이자 영남권 최고위원이었다. 이 밖에 김 전 부원장이 후원회장을 맡은 후보 10여명이 당내 경선 중인 것으로 전해졌다.



김 전 부원장도 국회의원 재보선에 출마하겠단 방침이다. 전날엔 정 대표와 추미애 경기지사 후보, 김병욱 성남시장 후보의 성남 모란시장 일정에 동행했다. 김 전 부원장은 이 대통령과 성남시, 경기도에서 일했던 경험을 살려 경기도 권역에 출마하고 싶다는 뜻을 당에 전달했다. 경기권 재보선이 열리는 곳은 안산갑, 하남갑, 평택을 세 곳이다. 그는 성남시의원을 거쳐 경기도 대변인을 역임했다. 이 대통령이 자신의 ‘분신’이라고 했을 정도로 최측근 인사로 분류된다. 정치자금법 위반 등 혐의로 2심에서 징역 5년을 선고받고 대법원 판단을 앞둔 점이 걸림돌이다. 현재 보석으로 풀려난 상태다.



이번 선거에서 인재영입 실무를 맡은 것으로 알려진 김영진 의원은 김 전 부원장의 출마에 부정적이다. 상고심을 앞둔 인사를 공천한 전례를 찾기 어렵단 것이다. 친청(친정청래)계로 분류되는 박수현 충남지사 후보도 이날 YTN 라디오에서 “(김 전 부원장의) 출마가 보장돼야 한다”면서도 ‘조작 기소·수사’의 억울함을 해소할 방법이 출마뿐인지에 대해선 “(입장을) 유보한다”고 했다. 민주당 내 한 의원은 통화에서 “꼭 지금이 아니라 2년 뒤 총선도 있지 않냐”고 했다.



그러나 친명계인 황명선 최고위원은 전날 “김용은 검찰 폭거의 피해자를 대표해 국회에 서야 한다”고 했고, 강득구 최고위원은 “우리가 스스로 조작 기소라고 규정하면서 피해자에게 무죄를 먼저 입증하라고 요구하는 것은 정치의 책임을 사법에 떠넘기는 것”이라고 했다. 민주당은 후보 등록기간인 다음 달 13일 전까지 재보선 전략공천을 마무리할 방침이다.