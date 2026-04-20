돌아온 張 “지선 위해 訪美” 반박했지만… ‘빈손’ 논란 증폭 [6·3 지방선거]

장동혁 국힘 대표 귀국



“李정부 외교참사 해결 노력한 것”

공화당 핵심과 핫라인 구축 성과

어떤 인물들 만났는지는 안 밝혀

정청래 “뒷모습만 나온 외교참사”



공천 잡음 등 계기 사퇴 압박엔

張 “제 거취는 제가 결정 할 것”

최고위 주재 본격적 지선 채비

‘한동훈 지원’ 진종오 감사 지시

6·3 지방선거를 두 달도 채 남기지 않고 8박10일 미국 일정을 소화하고 돌아온 국민의힘 장동혁 대표가 20일 “지방선거를 위해 방미했다”며 자신의 행보를 둘러싼 당 안팎의 비판을 직접 반박했다. 장 대표는 방미 일정 중 면담한 미 국무부 차관보의 이름과 면담 내용은 “비공개를 전제로 한 것”이라며 공개하지 않았다.



장 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “지방선거를 앞두고 논란도 충분히 예상했음에도 어렵게 방미를 결정한 것은 이재명 정권의 잇따른 외교 참사로 대한민국이 심각한 위기에 직면했기 때문”이라며 “야당이라도 나서서 이 문제를 해결하려고 노력하는 모습을 보이는 것, 그것을 가지고 국민께 평가받는 것, 그것이 지방선거의 한 일부분이라고 생각한다”고 강조했다.

張 기자간담회 8박10일간의 방미일정을 마치고 귀국한 국민의힘 장동혁 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 방미 성과와 관련한 기자간담회를 열고 취재진의 질문을 받고 있다. 허정호 선임기자

그는 방미 성과와 관련해 “미국 정부와 의회, 조야를 아울러 많은 분을 만나 의견을 들었고, 우리 입장도 충실하게 전달했다”며 “미 공화당 핵심 인사들과 실질적인 핫라인을 구축해 흔들리는 한·미동맹을 지탱할 신뢰를 만들었다”고 설명했다. 그러면서 “앞으로 국민의힘 역할이 필요한 상황이 발생하면 제가 직접 미국과 소통하며 문제 해결에 앞장설 것”이라고 말했다.



장 대표는 도널드 트럼프 행정부와 의회에서 어떤 인물을 만났는지 구체적으로 답변을 하진 않았다. 그는 “누구를 만났는지, 그리고 직급은 어떻게 되는지에 대해 비공개를 전제로 현안 브리핑과 간담회를 가졌다”며 “외교 관례상 이를 공개하는 것은 적절치 않다”고 밝혔다.



장 대표는 최근 지지율 하락과 공천 잡음 등을 계기로 한 사퇴 압박에 대해서도 “저는 당원들이 선택한 대표”라며 “상황에 따라서 필요한 거취는 제가 결정할 것”이라고 일축했다.



장 대표의 해명에도 불구하고 이번 방미 성과의 실효성 등을 놓고 당 안팎의 비판은 수그러들지 않고 있다. 박정하 의원은 라디오 인터뷰에서 “천수답 방미”라며 “거의 바람 쐬러 가듯이 갔다 온 게 아닌가 생각이 든다. 당무 감사를 해야 한다”고 비판했다. 부산 북갑 보궐선거 출마를 선언한 한동훈 전 대표도 “미국이라는 주요 우방국에 갈 때는 갈 만한 정당한 이유가 있어야 하고 정당한 성과를 내야 하는데 그러지 못한 것 같아서 대단히 안타깝게 생각한다”며 “잘못된 일정이었다”고 지적했다.

더불어민주당 정청래 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 6.3 지방선거 관련 기자간담회를 위해 자리로 향하고 있다. 뉴스1

여당에서도 장 대표가 미국에서 중량감 있는 인사를 만나지 못했다는 점을 꼬집고 나섰다. 더불어민주당 정청래 대표는 “보도상으로는 장 대표가 (국무부) 차관보를 만났다고 하는데 누구를 만났나 봤더니 뒷모습만 나온다”며 “국민의힘식 표현으로 말한다면 외교 참사”라고 말했다.



장 대표는 이날 8박10일간의 일정을 마치고 새벽에 귀국한 뒤 곧바로 최고위원회의를 주재하며 본격적인 지방선거 채비에 나섰다. 장 대표는 비공개 최고위에서 한 전 대표 지원을 위해 부산에 거처를 마련한 것으로 알려진 진종오 의원에 대해 당무감사실 차원의 진상조사를 지시했다. 친한계로 알려진 진 의원은 최근 SNS에 글을 올려 국민의힘의 부산 북갑 무공천을 공개적으로 주장하기도 했다. 장 대표가 귀국 첫 지시로 진상조사를 꺼내든 것은 부산 북갑 무공천을 둘러싼 당내 혼선을 잠재우고, 서둘러 지방선거 교통정리에 나서겠다는 의지로 풀이된다.



국민의힘은 지방선거에서 맞서게 될 민주당 후보들을 검증하기 위한 태스크포스(TF)도 구성하기로 했다. TF 위원장에는 서천호 의원, 부위원장으로 김민전·강선영·김소희·박충권·이소희 의원 등이 임명됐다. 박성훈 수석대변인은 “민주당 후보자들은 현행법에 위반되거나 국민 눈높이에 부적절한 과거 활동이 많다고 판단했다”며 “TF는 그런 후보자를 대상으로 집중적으로 문제를 제기하고 유권자가 올바른 판단을 하도록 도울 것”이라고 말했다.