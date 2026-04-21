警 “방시혁 출금해제, 법·원칙 따를 것”

美 대사관 방미협조 요청 논란

수사지연 지적엔 “조만간 결론”

주한 미국대사관이 경찰에 출국 금지된 방시혁 하이브 의장의 방미 관련 협조를 요청한 것으로 알려져 논란이 커지고 있다.



방 의장뿐 아니라 무소속 김병기 의원 의혹, 쿠팡 개인정보 유출 사건 등 대형 사건 수사가 지지부진하다는 지적이 잇따르는 상황에서 미 대사관의 이례적인 요청에 경찰이 난감한 상황에 처했다.

기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 지난 2025년 9월 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

박정보 서울경찰청장은 20일 정례 기자간담회에서 방 의장 수사와 관련해 “다 마무리된 상태다. 멀지 않은 시한 내 종결할 수 있지 않을까 한다”고 말했다. 서울청 금융범죄수사대는 방 의장 등이 하이브 상장 과정에서 2000억원 규모 부당이득을 챙긴 혐의(자본시장법 위반)로 수사 중이다.



박 청장은 미국 대사관 요청에 대해 “경찰청에서 (관련 서한이) 접수됐는지 모르겠지만 서울청에는 아직 요청이 들어온 게 없다”며 “(만약 요청이 온다면) 타당한지 검토를 해야 한다. 저희는 법과 원칙에 따라 할 것”이라고 했다.



주한 미대사관은 이달 초 유재성 경찰청장 직무대행을 수신인으로 하는 서한을 보낸 것으로 전해졌다.



이 서한에서 방 의장과 이재상 하이브최고경영자(CEO), 김현정 부사장이 미국을 방문할 수 있도록 해 달라고 요청했다고 한다.



방 의장 등의 출국금지 해제와 관련해 오는 7월4일로 예정된 미국 250주년 독립기념일 축하행사와 BTS 미국 투어 지원 등을 언급하기도 했다고 한다.



방 의장에 대한 출국금지 조치가 이뤄진 건 지난해 8월이다. 출국금지는 수사기관 요청을 받은 법무부가 심의위원회를 열어 결정한다. 경찰청과 외교당국은 이 서한과 관련해 별도 설명을 내놓지 않았다.



유력 정치인·경제인 수사에서 좀체 성과를 내놓지 못해 애를 먹고 있는 서울청 입장에선 ‘엎친 데 덮친 격’이다.



박 청장은 김병기 의원 의혹 수사에 대해 “일부 혐의에 대해서는 조만간 결론이 나지 않을까 생각한다”고 했고, 강호동 농협중앙회장 1억원대 금품수수 의혹 수사에 대해서도 “수사에 애로가 있는 듯하다”고 밝혔다.



쿠팡 개인정보 유출 사건과 관련해서는 “마찬가지로 일부 혐의에 대해서는 조만간 결론을 낼 수 있지 않을까 싶다”면서도 “저도 좀 답답한데, 원래 수사라는 게 그렇다. 곧 결론이 날 거 같다가도 (추가로) 필요한 부분이 생기기 때문”이라고 했다.