화물연대 집회서 조합원 3명 사상… 경찰 1명도 부상

진주서 물류 차량 막아서다 사고

경찰·노조간 몸싸움… 현장 충돌

바리케이드 돌진 조합원 2명 체포

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 공공운수노조 화물연대 소속 조합원 3명이 비조합원이 몬 차량에 숨지거나 다치는 사고가 발생했다.

20일 경남경찰청 등에 따르면 이날 오전 10시32분 경남 진주시 정촌면 예하리 CU 진주물류센터 앞에서 2.5t 탑차가 CU 원청인 BGF리테일에 공동교섭을 촉구하는 집회 참가자들을 치었다. 이 사고로 50대 조합원 1명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌고, 나머지 2명은 중경상을 입었다.

“총력 투쟁” 20일 경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞에서 경찰이 진입을 시도하는 민주노총 화물연대 CU지회 조합원들을 막는 등 대치하고 있다. 이날 현장에서는 2.5t 화물차가 집회 참가자들을 덮치는 사고로 1명이 숨지고 2명이 다쳤다. 진주=뉴스1

경찰은 이날 사고가 화물연대 파업으로 인해 대체 투입된 물류차량의 출차를 노조원들이 막아서는 과정에서 발생한 것으로 추정하고 있다. 화물연대 경남본부는 BGF리테일을 상대로 △휴무 시 대차비용 가중 관행 철폐 △운송료 현실화 등 배송기사 처우개선 관련 직접 교섭을 요구하는 내용의 집회를 16일 시작했다. 경찰은 사고 직후 탑차 기사 A(50대)씨를 특수상해 혐의로 긴급체포해 고의성 여부 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

화물연대본부는 이날 오후 CU 진주물류센터 앞에 전 조합원이 집결하는 비상지침을 내리고 투쟁에 돌입했다. 화물연대는 사고 직후 보도자료를 통해 “(경찰의) 무리한 진압으로 조합원이 사망했다”고 주장했다. 이들은 “사측의 대량 출고·배송을 저지하기 위한 연좌 농성 중 경찰이 조합원 약 40명을 강제로 밀어내고 대체 차량 출차를 강행했다”며 “이 과정에서 조합원들이 차량에 부딪혀 바닥에 넘어졌으며 화물차가 쓰러진 조합원들을 밟고 지나가면서 이 같은 사고가 났다”고 밝혔다. 공공운수노조 역시 이날 성명을 내고 “명백히 자본과 공권력이 노동자를 짓밟은 참사”라며 “정당한 투쟁을 죽음으로 몰고 간 CU와 경찰을 규탄한다”고 주장했다.

사고 이후 집회 현장에서는 경찰과 노조가 몸싸움을 벌이며 격렬하게 대치했다. 대치 과정에서 오후 1시33분쯤 화물연대 노조 차량이 경찰 바리케이드를 친 뒤 센터 정문으로 돌진했다. 이 사고로 20대 경찰 기동대원이 머리에 타박상을 입는 등 경상을 입었다. 화물연대 관계자는 “사측이 경찰 뒤에 숨어 대화하지 않으려고 해서 강제 진입을 시도했다”고 말했다.

경찰은 차량을 몬 화물연대 조합원 2명을 공무집행방해 등의 혐의로 체포해 사건 경위를 조사 중이다. 경찰은 화물연대 측과 물리적 마찰을 막기 위해 장비와 경력 1100여명을 추가 투입했다. 앞서 경찰은 19일 오후 11시쯤 이 집회 현장에서 흉기를 들고 소동을 벌인 혐의(특수협박)로 화물연대 조합원을 체포했는데, 체포과정에서 경찰과 몸싸움을 벌인 또 다른 조합원도 공무집행방해 혐의로 체포했다.

경찰청은 “화물연대 조합원의 사망사고에 대해 안타깝게 생각한다”는 입장을 내고 경찰의 집회 대응에 미흡한 부분이 있었는지 사실 관계 파악을 위한 감사에 나섰다. 사고가 난 장소는 경찰 기동대와 대치한 물류센터 정문과 거리가 있었던 것으로 전해졌다.