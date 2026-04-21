[이코노 브리핑] 공정위, 올영·다이소 ‘유통업법’ 위반 조사 외

공정위, 올영·다이소 ‘유통업법’ 위반 조사

공정거래위원회가 20일 드럭스토어 올리브영과 생활용품점 다이소 현장 조사에 착수했다. 공정위는 올리브영을 운영하는 CJ올리브영 본사와 다이소를 운영하는 아성다이소 본사에 조사관을 파견해 납품업체와의 거래 자료를 수집 중이다. 두 업체가 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률(대규모유통업법)에 저촉되는 행위를 했는지를 집중적으로 살펴보는 것으로 알려졌다. 올리브영과 다이소 관계자는 “공정위가 대규모유통업법에 관해 전반적인 확인 차원에서 조사하는 것으로 알고 있다”고 설명했다.

KB금융, 직무 발굴해 장애인 고용 확대

KB금융그룹은 20일 장애인의 날을 맞아 장애인 고용을 확대한다고 밝혔다. 2022년 한국장애인고용공단 협약 체결 후 매년 30명 이상 장애인을 채용했는데, 올해는 장애인 전용 직무 11개를 발굴해 직무 맞춤형 현업 배치 전략을 추진한다. 이와 함께 정기적 기업 체험 행사와 인턴십도 도입한다.

우리금융 “금융지원 골든타임 안놓쳐야”

우리금융그룹은 20일 임종룡 회장이 “그룹 전 임직원이 나서서 금융 지원의 골든타임을 놓치지 않도록 생산적·포용금융을 더욱 속도감 있게 추진해달라”고 주문했다고 밝혔다. 지난 17일 서울 중구 본사에서 열린 ‘4월 첨단전략산업금융협의회’에서 임 회장은 “중동 전쟁 등 외부 충격이 큰 만큼 우리 거래 기업과 국민에게 피해가 더 커지기 전에 나서야 한다”며 이같이 말했다.