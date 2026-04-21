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코스피 35조·코스닥 3조… 2025년 현금배당 역대 최대 [경제 레이더]

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구윤모 기자 iamkym@segye.com
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밸류업 공시법인 주주환원 주도

지난해 유가증권시장(코스피)과 코스닥시장 12월 결산 상장사들의 현금배당액이 38조원을 넘어 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다.

20일 한국거래소에 따르면 지난해 12월 코스피 결산 법인(799사)의 71%(566사)가 현금배당을 한 가운데 총 배당금은 35조1000억원으로 집계됐다. 전년(30조3000억원) 대비 15.5% 증가한 사상 최고치다. 보통주와 우선주 평균 시가배당률은 각각 2.63%, 3.06%로 집계됐다. 주가 상승으로 전년 대비 감소했지만, 국고채 수익률(2.43%)을 상회한 수준이다.

20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시되고 있다. 뉴스1
20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시되고 있다. 뉴스1

최근 5년간 업종별 평균 시가배당률은 금융(3.70%), 전기·가스(3.67%), 건설(3.36%)이 상위권을 차지했다. 배당법인의 배당성향은 39.83%로 전년(34.74%) 대비 5.09%포인트 증가해 최근 5년 내 가장 높은 수준이었다.

지난해 배당 증가세는 정부의 ‘기업가치 제고 계획(밸류업 프로그램)’에 참여한 법인들이 이끌었다. 밸류업 공시법인 314사 중 304사(96.8%)가 배당을 했으며, 배당금은 30조8000억원으로 전체의 87.7%를 차지했다. 고배당 공시법인 255사의 배당금은 22조7000억원으로 전체의 64.9%였으며, 배당성향은 51.60%로 전체 현금배당 법인 평균보다 높았다.

코스닥시장에선 666곳이 총 3조1000억원의 현금배당을 했다. 배당법인 수는 전년(612곳)보다 8.8% 늘었고, 배당금 규모도 전년(2조3130억원) 대비 34.8% 늘어 각각 역대 최대치를 기록했다. 배당법인의 평균 배당성향은 37.4%, 평균 시가배당률은 2.637%로 각각 최근 5년 내 최고치를 나타냈다. 특히 밸류업 공시법인 315사 중 273사(86.7%)가 고배당 공시를 수행하며 주주환원에 기여한 것으로 나타났다.

거래소 관계자는 “다수 상장사의 현금배당금 확대·안정적인 배당정책 유지를 통한 주주환원 노력을 확인했다”며 “밸류업 공시법인이 더 높은 주주환원을 통해 기업가치 제고 및 국내 증시 활성화에 앞장서고 있다”고 분석했다.

구윤모 기자

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