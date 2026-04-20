美, 이란 화물선 나포… 2차 종전 협상 중대 변수

트럼프 “기관실 구멍 내 멈췄다”

이란 “합의 위반… 드론으로 보복”

휴전만료 앞두고 군사긴장 고조

대이란 해상봉쇄 작전을 벌이고 있는 미군이 2주 휴전 종료를 이틀 앞두고 이란 화물선을 함포 사격한 뒤 나포했다. 종전 2차 협상이 곧 열릴 것이라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장에 대해 이란이 해상봉쇄부터 풀라고 반발하는 상황에서 화물선 나포가 협상 성사 여부의 중대 변수가 될 전망이다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 “오늘 길이가 약 900피트(약 275m)이고 항공모함만큼 무게가 나가는 ‘투스카’라는 이름의 이란 화물선이 우리의 해상봉쇄를 뚫으려 했다”면서 “정지하라는 정당한 경고를 했으나 이란 선원들이 응하지 않았고 우리의 해군 군함이 (투스카의) 기관실에 구멍을 내 멈추게 했다”고 밝혔다. 그러면서 “미군이 선박을 확보해 내부를 확인하고 있다”며 해당 선박이 불법 활동 이력으로 미 재무부의 제재 목록에 있었다고 덧붙였다. 외신에 따르면 나포된 선박은 중국에서 오만만으로 향하던 중이었다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

이란은 즉각 반발했다. 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부 대변인은 국영매체를 통해 “미군의 발포는 휴전 합의 위반”이라고 지적했다. 이어 “보복 차원에서 미 군함에 드론 공격을 가했다”고 주장했다.



미국과 이란의 휴전은 오는 21일까지다. 이번 작전은 휴전 만료를 앞두고 이란에 대한 압박을 최대치로 끌어올리기 위한 것으로 보인다.



그러나 긴장이 고조되면서 협상 틀 자체가 흔들리는 모양새다. 트럼프 대통령은 앞서 미국 협상 대표단이 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 것이라고 밝혔으나, 이란은 “해상봉쇄가 계속되는 한 협상은 없다”며 협상 대표단 파견 여부가 결정되지 않았다고 전했다.



협상 대표단 구성을 두고도 잡음이 일었다. 트럼프 대통령은 1차 협상 수석 대표였던 J D 밴스 부통령이 이번에는 참석하지 않는다고 했지만, 이란은 밴스 부통령이 참석해야 최고위급 회담이 가능하다는 입장이다. 백악관은 이후 언론 질의에 “밴스 부통령이 협상에 참석할 것”이라고 밝혔다.