계속되는 ‘손의 침묵’… 안방서 1-4 굴욕패

LAFC 손흥민, 새너제이전 무득점

옛 동료 베르너는 1골 1도움 ‘펄펄’

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘에서 한솥밥을 먹었던 손흥민(로스앤젤레스FC)과 티모 베르너(새너제이 어스퀘이크스)의 미국 무대 맞대결에서 베르너가 판정승을 거뒀다. LAFC는 20일 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 2026 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 8라운드 홈경기에서 새너제이에 1-4로 완패했다.

로스앤젤레스(LA)FC 손흥민이 20일 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열린 2026 MLS 8라운드 홈경기에서 새너제이 어스퀘이크스에 1-4로 패한 뒤 상대 선수와 포옹을 하고 있다. LA=AFP연합뉴스

이날 경기 초미의 관심사는 단연 손흥민과 베르너의 화력 대결이었다. 손흥민은 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화하며 리그 첫 필드골 사냥에 나섰으나 무득점에 그쳤다. 전반 18분 과감한 중거리 슈팅이 골대 위로 떴고, 후반 3분 시도한 날카로운 논스톱 발리슛마저 상대 골키퍼 선방에 막히는 등 불운이 겹쳤다.



손흥민이 침묵한 사이 베르너의 ‘원맨쇼’가 시작됐다. 후반 8분 베르너는 우세니 부다의 선제골을 도운 데 이어 3분 뒤에는 상대 패스 실수를 가로채 단독 돌파에 이어 자신의 MLS 데뷔골까지 터뜨렸다. 이후 LAFC는 속절없이 무너졌다. 후반 13분 라이언 포티어스의 자책골로 한 점을 더 내주며 순식간에 세 골 차로 뒤처진 LAFC는 후반 29분 상대 자책골로 한 골을 만회했지만 후반 35분 부다에게 쐐기골까지 허용하며 안방에서 고개를 떨궜다. 축구 통계 매체 ‘소파스코어’는 1골 1도움을 올린 베르너에게 양 팀 최고점인 평점 8.3점을 부여했다. 손흥민은 LAFC에서 유일하게 7점대 평점을 기록했다.