비, '사냥개들2' 기세 이어 가요계 사냥 시작… 5월 11일 컴백

비가 힘을 뺀 그루비 감성으로 가요계에 컴백한다. 넷플릭스 '사냥개들2' 제공

넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌 2를 통해 전 세계 비영어권 TV 부문 1위를 거머쥐며 빌런 백정으로 압도적인 연기 변신을 선보인 아티스트 비(RAIN, 본명 정지훈)가 가수로 돌아와 본격적인 가요계 사냥에 나선다.

비의 소속사 레인컴퍼니 측은 17일, 오는 5월 11일 비가 새 싱글 ‘FEEL IT (너야)’를 발표하고 컴백한다고 밝혔다.

이번 컴백은 사냥개들 2 속 거칠고 강렬한 악역의 모습을 벗어던지고, 정교하게 잘 갖춰진 턱시도 비주얼과 특유의 여유로운 아우라로 또 한 번의 변신을 시도해 화제를 모으고 있다.

신곡 ‘FEEL IT (너야)’는 비가 처음으로 선보이는 그루비하면서도 경쾌한 R&B POP 곡이다.

비가 그루비하면서도 경쾌한 R&B POP으로 대중에게 다가선다. 레인컴퍼니 제공

그간 비가 보여준 화려하고 비장한 퍼포먼스 위주의 곡들과는 전혀 다른 분위기의 반전 매력을 담았다. 일상의 여유(ON)를 채우는 아티스트 본연의 편안한 감성을 만날 수 있는 곡이다.

특히 가사 속 ‘너야’는 특정한 대상을 넘어 퇴근길의 공기, 소중한 사람과 노상에서 나누는 술 한 잔 등 나를 기분 좋게 하는 일상의 모든 취향을 의미한다.

내가 사랑하는 것들로 삶을 가득 채우자는 ‘Fill it up’의 메시지는, 지금 이 순간의 감각을 온전히 느껴보라는 ‘Feel It’의 주제로 이어진다. 이는 무언가를 증명하려는 무대가 아닌, 밤 드라이브나 기분 좋게 술 한 잔 기울이는 자리에서 편안하게 즐기는 배경음악(BGM)으로 대중에게 다가갈 예정이다.

"누구나 편하게 즐길 수 있는 음악을 만들고 싶었다"는 비. 넷플릭스 '사냥개들2' 제공

비는 이번 신곡에 대해 “그동안 무대 위에서 완벽하게 짜인 모습을 보여드리는 데 집중했다면, 이번에는 힘을 빼고 일상 속에서 누구나 편하게 즐길 수 있는 음악을 하고 싶었다”며 “퇴근길이나 드라이브할 때, 혹은 노상에서 술 한 잔 기울이며 기분 좋게 그루브를 탈 수 있는 곡이 되길 바란다”고 직접 전했다.

한편, 5월 11일 신곡 발매로 새로운 포문을 연 비는 이후 6월 2026 위버스콘 페스티벌 트리뷰트 무대와 하반기 대규모 연말 단독 콘서트까지 이어지는 행보를 통해 아티스트로서의 폭넓은 스펙트럼을 넓혀갈 예정이다.