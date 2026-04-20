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“전광석화 공천”…與 재보선 후보에 송영길·이광재 등판하나

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이도형·박유빈 기자
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6·3 지방선거 광역자치단체장 공천을 마무리한 더불어민주당이 ‘미니 총선’급으로 확대된 국회의원 재보선 공천에도 속도를 내기로 했다. 최대 14곳이 될 것으로 예상되는 이번 재보선 공천도 빠른 시일 내에 마무리 하겠다는 것이 민주당 방침이다. 정청래 대표는 재보선 후보군 중 송영길 전 대표와 이광재 전 강원지사를 거론했다. 

 

정 대표는 20일 오후 국회 본청에서 가진 기자간담회에서 광역자치단체장 후보로 확정된 민주당 현역 국회의원들의 29일 일괄 사퇴를 언급하면서 “국회의원 재보선 공천자 결정은 전략공천이다”라고 했다. 이어 정 대표는 “전략 공천이기 때문에 전략공관위 심사 뒤 당 대표 보고와 최고위 의결등을 거쳐 공천한다. 따라서 (일괄 사퇴일인) 29일 이전에 몇몇 지역을 발표할 까 한다”고 말했다. 

정청래 더불어민주당 대표가 20일 오후 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 국회의원 재보궐선거 전략공천 관련 발언을 하고 있다. 뉴시스
정청래 더불어민주당 대표가 20일 오후 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 국회의원 재보궐선거 전략공천 관련 발언을 하고 있다. 뉴시스

정 대표 발표에 따라 민주당 광역단체장 후보로 확정된 △박찬대(인천 연수갑) △추미애(경기 하남갑) △전재수(부산 북갑) △김상욱(울산 남갑) △박수현(충남 공주·부여·청양) △민형배(광주 광산을) △이원택(전북 군산·김제·부안을) △위성곤(서귀포) 의원 등의 지역구 8곳에서 보궐선거가 치러지는 것으로 확정됐다. 기존 5곳을 합쳐 총 13곳에서 재보선이 치러진다. 국민의힘 대구시장 후보 선출 결과 등에 따라 재보선 지역은 최대 14곳까지 늘어날 수 있다. 민주당은 국회의원 울산 남갑 재보선에 정 대표 체제 1호 영입인재인 전태진 변호사를 전략공천하기로 했다.

 

정 대표는 “지방선거 공천과정 속에서 여러 (국회의원 재보선 공천도) 준비를 많이 한 것을 사실이며 대체적으로 윤곽을 다 잡고 있는 것도 사실”이라며 “지방선거 공천처럼 전광석화처럼 가장 빠르게 공천을 하겠다”고 말했다. 그는 송 전 대표와 이 전 지사의 공천 가능성을 시사했다. 정 대표는 재보선 후보 선정 기준과 관련해 인재영입, 내부 발탁, 명망 있는 당내 인사 재배치 등 3대 기준을 제시하면서 특히 명망 있는 당 내 인사 재배치 기준에서 이 전 지사를 거론했다. 이 전 지사는 강원지사 후보 선정 과정에서 우상호 현 후보 지지를 선언하며 불출마 했다. 그는 “선당후사로 많은 사람에게 감동을 줬고 안타깝게 생각하는 목소리들이 많다”며 “그래서 이번 국회의원 재보선에 기회를 줘야 하는 것 아니냐는 목소리가 높다”고 말했다. 정 대표는 이 전 지사 전략공천 지역에 대해 “요즘 ‘핫플레이스’로 떠오르는 곳에 출전을 해도 경쟁력이 매우 있다”고 했지만, ‘핫플레이스’에 대해서는 “저와 여러분이 생각하는 핫플레이스는 또 다를 것”이라고만 했다. 이와 관련 황희 전략공천관리위원장은 기자들과 만난 자리에서 “(핫플레이스는) 수도권 같은 데”라고 말했다. 또 정 대표는 송 전 대표도 공천 대상으로 염두에 두느냐는 질문에 “염두에 두고 있다”고 답했다. 

 

앞서 송 전 대표는 자신의 지역구였던 인천 계양을을 비롯해 인천 연수갑과 하남갑 등이 출마 대상지로 거론된 바 있다. 이밖에 광주 광산을 등도 출마지로 언급된다. 송 전 대표는 2024년 22대 총선에서 광주 서갑에 출마했었다. 이 전 지사의 경우엔 하남갑, 평택을 등이 출마 대상지로 거론된다. 이밖에 부산 북갑에는 하정우 청와대 AI미래기획 수석이 출마 대상자로 언급되지만 출마 여부가 결정되지는 않았다. 정 대표는 하 수석을 만날 것이냐는 질문에 “만날 예정”이라고 답했다. 충남 공주·부여·청양의 경우 박정현 전 부여군수 등이 출마 대상자로 거론되는데 공직선거법 상 지역구 자치단체장이 국회의원 선거에 출마하려면 선거 120일 전에 직을 그만둬야 하는 조항이 걸림돌이다. 이재명 대통령의 국회의원 지역구였던 인천 계양을에는 김남준 청와대 대변인의 공천 가능성이, 안산갑에서는 김남국 전 청와대 디지털소통비서관과 전해철 전 의원이 공천을 두고 경쟁 중이다. 

이도형 기자

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