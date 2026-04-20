포스코, 600만t 규모 인도 합작제철소 본궤도…총 5.3조원 투자

인도 JSW스틸과 '합작투자계약' 체결…양사 지분 50%씩 '공동경영'

제선-제강-열연-냉연·도금 공정 갖춘 일관제철소로…2031년 준공목표

포스코가 인도 1위 철강사 JSW스틸과 손잡고 인도에 대규모 일관제철소 건설에 나선다.



고성장·고수익 시장 인도에 생산 거점을 마련해 미래 경쟁력을 키우고, 글로벌 철강 공급망을 강화한다는 복안이다.



포스코는 20일 인도 현지에서 JSW스틸과 일관제철소 건설을 위한 합작투자계약(JVA)을 체결했다고 밝혔다.

2024년 10월 21일 포스코그룹과 JSW그룹이 철강, 이차전지소재, 재생에너지 분야 사업 협력에 관한 MOU를 체결했다. 사진 오른쪽부터 포스코그룹 장인화 회장, JSW그룹 사잔 진달 회장. 포스코그룹 제공

이날 체결식에는 장인화 포스코그룹 회장과 사잔 진달 JSW그룹 회장, 이희근 포스코 사장, 자얀트 아차리야 JSW스틸 사장 등 양사 주요 경영진이 참석했다.



이번 합작 투자는 양사가 지분 50%씩을 보유하는 동등한 파트너십 구조로 추진된다.



이에 따라 포스코는 총 10조7천301억원 규모로 진행되는 이번 사업에 절반인 약 5조3천650억원을 투자한다고 이날 공시했다.



신설 일관제철소는 고로를 기반으로 고부가가치 고급강 생산이 가능한 제선-제강-열연-냉연·도금 공정을 모두 갖춘 조강 600만t 규모의 상하 공정 일관 생산 체제로 건설된다.



제철소는 철광석 광산과 가깝고 물류·전력 등 인프라 활용이 용이한 인도 오디샤주에 들어선다. 착공 후 48개월의 공사를 거쳐 2031년 준공 목표다.



양사는 포스코의 저탄소 조업 기술과 스마트팩토리 역량, JSW의 재생에너지 인프라를 활용해 일부 전력을 재생에너지로 공급하는 방안도 검토 중이다. 이를 통해 인도 정부가 세계 최초로 수립한 '그린스틸 분류체계'에 부합하는 저탄소 생산 체계를 구축한다는 방침이다.

2024년 10월 21일 포스코그룹과 JSW그룹이 철강, 이차전지소재, 재생에너지 분야 사업 협력에 관한 MOU를 체결했다. 사진 오른쪽부터 포스코그룹 장인화 회장, JSW그룹 사잔 진달 회장. 포스코그룹 제공

포스코의 인도 일관제철소 건설은 2024년 장 회장과 사잔 진달 회장이 양해각서(MOU)를 체결한 데 이어 지난해 주요 조건 합의서(HOA)를 통해 협력 기반을 다진 뒤 이번 최종 계약 체결로 본격적인 실행 단계에 들어가게 됐다.



포스코는 인도가 빠른 경제 성장과 도시화, 제조업 확대 등으로 철강 소비 증가율이 수년간 10%를 상회하는 등 자동차·가전용 고급강 시장이 확대되고 고부가가치 강재 수요가 늘어나는 것이 주목해왔다.



이에 지난 2004년부터 총 4차례에 걸쳐 인도에 상공정 진출을 모색했지만, 합작사 물색, 부지 확보 어려움 등으로 번번이 뜻을 이루지 못했다. 그러나 이후에도 전기 강판 공장, 자동차용 강판 공장 등 투자를 성공적으로 진행하며 JSW그룹과도 파트너십을 다져왔다.



특히 지난 2022년에는 포항제철소가 태풍 힌남노 피해로 침수되자 JSW그룹이 열연 공장용으로 제작 중인 설비를 포스코에 내어주면서 공장 복구를 앞당기는 등 협력을 심화했다.



포스코그룹은 인도 일관제철소 건설과 미국 루이지애나 제철소 지분 투자, 미 클리블랜드 클리프스와의 협력 등 '완결형 현지화 전략'을 통해 글로벌 보호무역주의에 대응한다는 방침이다.



국내에서는 제품 고부가가치화와 함께 인공지능(AI)·로봇 기술을 접목한 인텔리전트 팩토리 전환, 한국형 수소환원제철 개발에 집중하고 있다.



이희근 포스코 사장은 "이번 합작 투자를 통해 포스코의 혁신적인 철강 기술력과 JSW그룹의 강력한 현지 경쟁력을 결합해 미래가치 창출은 물론 양국 산업 발전과 경제 성장에 실질적으로 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.



자얀트 아챠리아 JSW스틸 사장은 "포스코와의 파트너십은 양사의 비전과 의지를 결집하는 계기가 될 것"이라며 "인도 철강 생태계를 강화하고 국가 산업 가치 사슬을 공고히 하는 중요한 발걸음이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

<연합>