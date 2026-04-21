인천 서북부 행정거점 ‘루원복합청사’ 준공

도시공사·환경공단 등 입주

시민 접근성·상권 활력 기대

인천시 주요 산하기관이 한곳에 집적해 업무 효율성을 높일 서북부 행정타운이 완성됐다. 시는 시민 중심의 행정 서비스를 제공하기 위해 추진된 서구 루원복합청사(사진) 건립이 완료돼 20일 준공식을 개최했다고 밝혔다.



청사는 연면적 4만7301㎡, 지하 2층∼지상 13층 규모로 1848억원이 투입됐다. 인천도시공사, 인천환경공단, 인천시설공단, 120미추홀콜센터, 아동복지관 등의 입주가 예정됐다. 시는 유동 인구 증가에 따른 일대의 상권 활성화는 물론 지역경제 전반에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 내다봤다.



현재 인근에는 소상공인 복합클러스터와 인천119안전체험관이 운영 중이다. 향후 인천지방국세청까지 이전하면 ‘인천 서북부 행정타운’으로 기능이 한층 강화될 전망이다. 기존 경직된 관공서 이미지를 넘어 ‘시민과의 소통’을 핵심 가치로 반영했다는 게 시의 설명이다.



건물은 주변 녹지와 자연스럽게 연결되는 소통광장 및 전면광장 등을 조성해 시민들의 접근성을 높였다. 이번 루원청사는 2017년 5월 실행계획 발표로 공식 시작을 알렸고, 2021년 1월 행정안전부 중앙투자심사 수행과 함께 2022년 4월 착공에 돌입했다.



유정복 인천시장은 기념사에서 “앞으로 산하기관의 차질 없는 입주로 시민들에게 보다 효율적인 행정서비스를 제공할 것”이라며 “서북부 지역의 균형발전을 이끄는 핵심 거점으로 업무를 충실히 수행해 나가겠다”고 말했다.