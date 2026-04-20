특검 ‘합참에 추가병력 투입요청’ 진술 확보

윤석열 ‘2차 계엄’ 시도 정황 확인

‘통일교 수사무마’ 경찰청 등 압색

2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 윤석열 전 대통령의 ‘2차 계엄 시도’ 의혹에 대한 추가 정황을 포착해 본격적인 수사에 나섰다.



20일 법조계에 따르면 종합특검은 최근 전·현직 합동참모본부 관계자를 조사하면서 “국회 계엄 해제 요구 결의안 통과 후 합참에 추가 병력 투입 요청이 있었다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌다.



‘2차 계엄 시도’ 의혹은 국회가 비상계엄 해제 요구 결의안을 가결한 후 윤 전 대통령이 김용현 전 국방부 장관, 박안수 전 육군참모총장 등과 합참 전투통제실 내 결심지원실에 모여 대책을 논의하고, 군에 추가 병력 투입을 요청하는 등 추가 계엄을 준비했다는 내용이 골자다.



앞서 종합특검은 ‘1호 인지 사건’으로 김명수 전 합참의장을 비롯한 합참 관계자들을 내란 중요임무 종사 등 혐의로 입건했다.



합참의 계엄 관여 여부는 내란 특검팀(특검 조은석)이 관련 정황을 밝혀내지 못하고 불기소했다.



종합특검은 지난주 피의자 3명, 참고인 50여명에 대해 소환조사했다. 김지미 특검보는 이날 브리핑에서 “방첩사 블랙리스트 의혹 사건 관련해선 피해자 중심으로 조사를 진행했으며 채해병 사건 관련 관계자도 참고인 또는 피의자로 소환조사했다”며 “양평 고속도로 특혜 의혹과 관저 이전 특혜 의혹과 관련해서도 참고인 등 관련자 조사를 진행했다”고 밝혔다.



종합특검은 아울러 ‘통일교 해외 도박 수사 무마 의혹’과 관련해 이날 경찰청과 강원경찰청, 춘천경찰서를 압수수색했다.



또한 ‘도이치모터스 주가조작 수사 무마 의혹’과 관련한 대검찰청 압수수색에 나서 당시 검찰 메신저 로그 기록 확보 등에 나섰다.