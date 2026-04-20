트럼프, 2차 종전 협상에 밴스 참석 확인…이란, '긍정적' 검토 중

도널드 트럼프 미국 대통령은 파키스탄 이슬라마바드에서 예정된 이란과의 2차 종전 협상에 JD 밴스 미 부통령이 참석한다고 20일(현지시간) 확인했다.

트럼프 대통령은 이날 오전 미 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 밴스 부통령과 중동 특사 스티브 윗코프, 사위 재러드 쿠슈너를 포함한 고위급 미 대표단이 이슬라마바드로 향하고 있으며, 몇시간 내 도착할 예정이라고 밝혔다

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 협상 결렬 가능성은 일축하며 “우리는 협상하기로 돼 있다”며 “그래서 지금 이 시점에서는 아무도 장난치지 않는다고 생각한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “그들이 원한다면, 우리에겐 매우 유능한 사람들이 있지만, 내가 그들을 만나는 데 아무런 문제가 없다”라며 기회가 된다면 이란 지도부와 직접 만날 수 있다는 뜻도 재차 밝혔다. 협상의 핵심 조건으로는 이란의 핵무기 포기 요구를 강조했다.



다만 이란이 이를 거부하거나 협상이 결렬될 경우에 대해선 구체적으로 언급하지 않았다. 미국이 누가 이란을 이끌고 있는지 알고 있느냐는 질문에 트럼프 대통령은 “우리는 상당히 잘 알고 있으며, 우리는 적절한 인물들을 상대하고 있다고 생각한다”고 말했다.

한편 로이터통신은 이란이 미국과 2차 종전 협상에 참석하는 방안을 긍정적으로 검토 중이라고 전했다. 로이터는 이란 고위 관리가 이같이 말했다면서도 “아직 최종 결정되지는 않았다”고 했다고 보도했다.

이 관리는 또 파키스탄이 미국의 대이란 해상봉쇄를 해제하고 이란의 협상 참석을 보장하기 위해 긍정적 노력을 기울이고 있다고 덧붙였다.