코스피 장중 6350 돌파…SK하닉 ‘120만 닉스’ 달성, 삼전도 2.5%↑

코스피 장중 6350 넘어 새 역사

삼성전자·SK하이닉스 동반 강세

21일 코스피가 6300선을 재돌파한데 이어 사상 최고치를 기록했다.

21일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.뉴시스

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 1.34% 상승한 6302.54에 개장했다. 이후 오전 9시 10분쯤 최고 6350.94까지 오르며 기존 장중 최고치였던 2월 27일 6347.41을 넘어섰다.

반도체 대장주 삼성전자와 SK하이닉스가 상승을 주도했다.

삼성전자는 이날 오전 9시 11분 기준 유가증권시장에서 전장 대비 2.45% 상승한 22만원에 거래되며 ‘22만전자’를 탈환했다. SK하이닉스 주가도 3.77% 오른 121만원에 거래 중이다. 전날에 이어 또다시 신고가를 경신했으며 사상 최초로 ‘120만닉스’를 달성했다.

LG에너지솔루션(6.18%), 삼성SDI(5.58%) 등 2차전지주도 일제히 강세를 보이고 있다.

미국과 이란의 2차 협상을 앞두고 불확실성이 존재하지만 실적에 대한 기대감이 주가를 끌어올리고 있는 것으로 풀이된다.

지난 20일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령은 “JD 밴스 부통령이 20일 파키스탄으로 출발해 21일부터 협상이 시작될 것”이라며 “나쁜 합의를 서두르지 않을 것이다. 우리에게는 시간이 충분하다”고 말했다.

트럼프 대통령은 PBS News와의 전화 인터뷰에서 “휴전이 화요일 종료되면 어떻게 되느냐”는 질문에 “많은 폭탄이 터지기 시작할 것”이라고 밝혔다.

다만 23일 실적 발표를 앞두고 있는 SK하이닉스에 대한 기대감이 주가를 지지하고 있다.

시장에서는 SK하이닉스가 분기 기준 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망하고 있다.