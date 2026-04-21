‘반도체 효과’ 덕에 4월 중순 수출 504억달러로 역대 최대…원유 수입 석 달째 증가

반도체 수출 호조에 힘입어 이달 1∼20일 수출액이 4월 같은 기간 기준 역대 최대치를 기록했다. 중동사태의 영향으로 원유 수입액은 3달 연속 증가세를 이어갔다.

21일 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 504억달러로 작년 같은 기간보다 49.4% 증가했다. 같은 기간 기준 역대 최대치다. 직전 최대치인 2022년 4월 1∼20일 기록(364억달러)을 크게 웃도는 수치다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있다. 연합뉴스

조업일수는 지난해와 같은 15.5일로, 일평균 수출액(32억5000만달러)은 49.4% 증가했다.

품목별로는 반도체 수출이 183억달러로 182.5% 증가하며, 4월 1∼20일 기준 역대 최고치를 기록했다. 전체 수출에서 차지하는 비중은 36.3%로 전년보다 17.1%포인트 상승했다. 석유제품(48.4%)과 컴퓨터 주변기기(399.0%) 등의 수출도 크게 늘었지만, 승용차(-14.1%)와 자동차 부품(-8.8%) 등은 감소했다.

국가별로는 중국(70.9%), 미국(51.7%), 베트남(79.2%), 유럽연합(10.5%), 대만(77.1%) 등 주요국으로의 수출이 고르게 늘었다.

같은 기간 수입액은 399억달러로 17.7% 증가했다. 품목별로는 반도체(58.3%), 원유(13.1%), 반도체 제조장비(63.3%) 등이 늘었고,기계류(-0.6%) 등은 줄었다.

에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 6.8% 증가했다. 특히 원유 수입액은 1∼20일 기준으로 지난 1월 43억달러를 기록한 이후, 2월 44억달러, 3월 46억달러에 이어 4월 48억달러로 석달 연속 증가세를 보였다. 중동사태로 인한 국제 유가 상승과 환율 변동 등이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다.

국가별 수입은 중국(29.3%), 미국(31.5%), 유럽연합(25.5%), 대만(47.6%) 등에서 증가했고, 일본(-1.6%)은 감소했다. 수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 104억달러 흑자를 기록했다.