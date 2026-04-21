‘흑백요리사2’ 우승 최강록 “내 식당, 구상은 하는 중…몇 년 더 걸릴지도”

셰프 최강록이 식당 개업 계획과 방송 활동에 대한 입장을 구체적으로 밝혔다.

최강록은 지난 17일 서울 마포구 상암동에서 열린 SBS 신규 예능 프로그램 ‘최강로드-식포일러’ 기자간담회에 참석했다. 이 자리에는 최강록을 비롯해 김도윤 셰프, 가수 데프콘, 연출을 맡은 손정민·하정석 PD 등이 함께해 프로그램 기획 의도와 향후 활동 계획을 공유했다.

최강록 셰프(가운데), 김도윤 셰프(왼쪽), 데프콘(오른쪽). SBS

최강록은 지난해 넷플릭스 오리지널 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’ 우승으로 대중의 관심을 받게 된 이후 쏟아진 식당 개업 문의에 대해 답했다. 그는 “식당은 계속 구상하고 있다. 노년에 국수집을 할 생각은 확정적”이라며 “그 전에 한번 더 머리를 굴려 본인의 색을 담아낼 수 있는 음식으로 식당을 열기 위한 구상을 이어가고 있다”고 설명했다.

다만 구체적인 시기에 대해서는 “아직 구상 단계라 몇 년 더 걸릴 수 있다”면서 당장 개업 계획은 없음을 분명히 전했다. 이같은 행보는 ‘흑백요리사2’ 출연 이후 다수의 셰프가 식당 운영을 통해 대중과 직접 만나는 것과 대비돼 눈길을 끈다.

최강록 셰프. SBS

최강록은 방송 활동에 대해서도“나는 전문 방송인이 아니다”라며 선을 그었다. 그는 “방송을 계속 하다 보니 이쪽으로 길을 잡은 것 아니냐는 질문을 많이 받는데, 시기가 있고 쓰임이 있을 때 잠깐잠깐 하는 것”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 필요가 있고 의미가 있다면 참여를 진지하게 고민하겠다”고 덧붙였다.

‘최강로드-식포일러’는 최강록과 김도윤, 데프콘이 전국을 돌며 각자의 경험과 노하우를 바탕으로 숨겨진 맛의 비법을 풀어내는 미식 예능 프로그램이다. 21일 밤 9시 첫 방송된다.