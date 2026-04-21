美·이란 종전협상 불확실성 속 장중 사상 최고치 경신

코스피가 21일 미국과 이란의 종전협상 불확실성 속에서도 장중 사상 최고치를 경신했다.

한국거래소에 따르면 코스피지수는 전장보다 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54로 출발해 상승 폭을 키우고 있다. 한때 6355.39까지 올라 중동전쟁 발발 직전인 지난 2월27일 기록한 장중 사상 최고치(6347.41)를 약 2개월 만에 경신했다. 외국인과 기관의 강한 순매수 속에 개인이 순매도하며 차익을 실현하는 흐름이다.

코스피가 장중 한때 사상 최고치를 경신한 21일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

간밤 뉴욕증시는 미국과 이란 협상에 대한 기대와 불안감이 혼재되면서 3대 지수가 일제히 내렸다. 다우존스30산업평균지수가 0.01% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 0.24%, 0.26% 밀려났다.

양국의 협상 전망이 시시각각 변하면서 시장에 혼란이 가중됐다. 그럼에도 국내 증시는 대형 반도체주를 중심으로 상승세를 탔다. 오는 23일 1분기 실적을 공개하는 SK하이닉스에 대한 기대감이 커지면서 매수세가 몰렸다. SK하이닉스는 장중 121만7000원까지 올라 신고가를 경신했다. 삼성전자도 ‘22만전자’에 도달하며 코스피 상승에 힘을 보탰다.

한지영 키움증권 연구원은 “오늘 국내 증시는 미국·이란 간 협상 관망 심리 확대에도 1분기 실적 시즌 기대감 등에 힘입어 업종 간 순환매 장세를 보일 전망”이라며 “막판 진통 끝 협상 타결, 시장의 무게 중심이 실적시즌으로 이동하는 경로를 베이스로 잡고 가는 것이 적절하다”고 분석했다.

코스닥지수는 전장보다 11.38포인트(0.97%) 상승한 1186.23으로 출발했으나 1172.65까지 하락한 후 다시 상승 흐름을 보이고 있다.