지피엘(zipiel), 스토리 기반 뷰티 브랜드 론칭

스토리텔링 중심의 K뷰티 브랜드

스토리와 세계관을 전면에 내세운 스킨케어 브랜드 지피엘(zipiel)이 공식 론칭했다.

그간 K뷰티 시장은 ‘비건’, ‘더마’ 등 기능 중심의 경쟁이 주를 이뤄왔다. 그러나 최근 소비자들은 단순 효능을 넘어 브랜드가 제공하는 경험과 감각적 스토리까지 함께 소비하는 경향을 보이고 있다. 지피엘은 이러한 흐름 속에서 ‘세계관 기반 뷰티’라는 개념을 내세우고 있다.

지피엘은 2026년 4월 21일 글로벌 론칭한 스킨케어 브랜드로, 가상의 행성 ‘루마라(Lumara)’를 배경으로 한 서사를 중심으로 전개된다. 빛(Lux)과 오염(Nox)의 균형이 무너진 세계에서 본연의 빛을 되찾는 주인공 ‘지피엘’의 여정은 제품 기획, 패키지, 콘텐츠 전반에 유기적으로 녹아 있다.

첫 시즌 ‘Terra Forest Collection’은 오염된 환경 속에서 피부 균형을 회복하는 과정을 ‘정화–리프팅–장벽 보호’의 3단계 루틴으로 풀어낸 라인이다. 각 제품은 단순 기능을 넘어 세계관 속 역할을 수행하는 ‘스킨케어 시스템’으로 설계됐다.

대표 제품으로는 △수면 중 리프팅 필름을 형성하는 시카 PDRN 실드 리프팅 필름 세럼 △삼중 장벽으로 피부를 보호하는 말랑두부 플럼핑 트리플 워터 장벽 크림 △모공 정화와 쿨링 기능을 담은 블루 스피룰리나 멜트 모델링 크림 클레이 마스크가 있다.

특히 지피엘은 출시 전부터 무신사, 헤메코랩, 퓨어약국, 블루랩약국 등 주요 유통 채널로부터 입점 제안을 받으며 시장의 관심을 모았다.

지피엘은 공식 자사몰을 통해 제품을 판매하며, 론칭을 기념해 4월 21일부터 4월 30일까지 전 제품 최대 30% 할인 프로모션을 진행한다. 또한 오프라인에서는 헤메코랩 명동점과 홍대점을 통해 4월 20일부터 5월 16일까지 최대 15% 할인 행사를 운영한다.

지피엘 관계자는 “이제 스킨케어는 단순히 바르는 제품이 아니라, 몰입하고 경험하는 콘텐츠가 되고 있다”며 “지피엘은 고객이 브랜드 세계관 속 주인공이 되는 경험을 제공하는 것을 목표로 한다”고 밝혔다.