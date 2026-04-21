“체중 관리 시장, ‘데이터’로 재편됐다.” 이 말은 더 이상 과장이 아니다. 헬스장 등록 대신 앱을 켜고, 식단보다 수치를 먼저 확인하는 장면이 낯설지 않다. 몸을 관리하는 방식 자체가 바뀌고 있다. 실제 조사에서도 흐름은 분명하다.

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21일 한국건강증진개발원의 ‘2025년 건강인식조사’에 따르면 성인 12.7%는 아예 운동을 하지 않으며, ‘한 달에 1번 미만’까지 포함하면 21.4%가 사실상 운동을 하지 않는 것으로 나타났다. 규칙적으로 운동하는 비율 역시 최근 3년 중 가장 낮은 수준이다.

국내 체중 관리 환경도 이미 변곡점을 지나고 있다.

질병관리청의 ‘국민건강영양조사’에 따르면 2023년 기준 국내 성인 비만율은 37.2%로 집계됐다. 성별로는 남성 45.6%, 여성 27.8%로 나타났다.

건강보험심사평가원에 따르면 비만 진료 환자 수는 2021년 3만170명으로 2017년 대비 101.6% 증가했다. 체중 관리가 개인 습관을 넘어 의료 관리 영역으로 이동하는 흐름이 확인된다.

결국 ‘운동 부족 → 비만 증가 → 의료 개입’으로 이어지는 구조가 통계로 드러나면서, 체중 관리 방식 자체가 바뀌고 있다.

최근 위고비, 마운자로 등 GLP-1 계열 약물 사용이 빠르게 늘고 있다.

식욕 억제와 체중 감소 효과가 확인되면서 기존 ‘운동·식단 중심’ 구조에 균열이 생겼다. 핵심은 단순 감량이 아니다. ‘의지에 의존하지 않는 관리’라는 개념이 시장에 자리 잡기 시작했다는 점이다.

실제로 운동을 지속하지 못하는 이유로 ‘의지 부족’ 응답이 가장 많았고, ‘시간 부족’, ‘노력 대비 효과 체감 부족’ 등이 뒤를 이었다. 개인 노력만으로 유지하기 어려운 구조가 확인된 셈이다.

이 흐름은 기술 기업의 진입으로 이어지고 있다.

헬스케어 플랫폼 Noom은 식단 기록과 행동 데이터를 결합해 체중 관리 방식을 바꿔왔다. 단순 기록이 아닌 ‘습관 수정’ 구조를 만든 것이 특징이다.

국내에서는 카카오헬스케어가 디지털 혈당관리 서비스와 AI 기반 건강관리 사업을 확대하고 있다.

여기에 글로벌 기업도 같은 흐름에 올라탔다. 한국암웨이는 최근 개인 맞춤형 건강수명 플랫폼 ‘마이웰니스 랩’을 선보이며 데이터 기반 헬스케어 확장에 나섰다.

이 플랫폼은 혈액 지표, 신체 계측, 생활습관 데이터를 통합 분석해 건강 상태와 노화 속도를 평가하고, 생활습관 개선 방향까지 제시하는 구조다.

결국 체중 관리 역시 ‘기록 → 분석 → 행동 유도’로 이어지는 데이터 사이클 안으로 들어오고 있다.

과거에는 감량 속도가 경쟁력이었다. 지금은 다르다. 데이터를 얼마나 축적하고, 이를 개인 맞춤형 관리로 연결할 수 있는지가 핵심이 되고 있다.

오프라인 기반 기업들도 같은 방향으로 움직이고 있다.

쥬비스는 2002년 설립 이후 ‘건강 중심 관리’ 전략을 유지해왔다. 단기 감량보다 개인 신체 상태와 생활 패턴을 반영한 맞춤형 관리에 집중해온 점이 특징이다. 2010년 비만연구소 설립 이후 데이터 기반 관리 체계를 강화했다. 상담·운동 프로그램 표준화, AI 컨설팅 도입 등을 통해 관리 시스템을 구축했다.

체중 관리 시장의 기준은 이미 바뀌고 있다.

과거에는 ‘단기간 몇 kg 감량’이 핵심이었다. 지금은 ‘얼마나 오래 유지할 수 있는가’가 더 중요한 기준이 됐다.

약물, 데이터, AI, 오프라인 관리까지 다양한 방식이 결합되면서 시장은 하나의 방향으로 수렴하고 있다. ‘빠른 감량’이 아닌 ‘지속 가능한 관리’다.

결국 소비자의 선택 기준도 달라지고 있다. 얼마나 빨리 줄일 수 있느냐가 아닌, 얼마나 안정적으로 유지할 수 있느냐다.

체중계 숫자는 매일 변한다. 문제는 숫자가 아니라, 그 숫자를 관리하는 방식이다. 하지만 그 방식에 따라, 몇 달 뒤 몸의 방향은 완전히 달라진다.