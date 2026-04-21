신현송 한은 총재 “시장과 소통 강화…원화 국제적 위상 높일 것”

21일 취임한 신현송 한국은행 총재가 중동전쟁에 따른 불확실성에 대응해 물가·금융안정을 도모하겠다고 밝혔다. 시장과 양방향 소통을 늘리고 비은행 부문 등을 적극 활용해 거시건전성 관련 조기경보 기능을 강화하기로 했다. 원화 국제화도 도모한다. 디지털 화폐·블록체인 기반 지급·결제, 한국 사회 구조개혁 연구 등 전임 총재의 사업도 지속할 방침이다.

신현송 한국은행 총재가 21일 서울 중구 한국은행 별관에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

신 총재는 이날 서울 중구 한은에서 열린 취임식에서 “중동 전쟁에 따른 공급 충격으로 물가와 성장 경로의 불확실성이 한층 커졌다”며 “신중하고 유연한 통화정책 운영을 통해 물가안정과 금융안정을 도모해 나가야 한다”고 밝혔다.

신 총재는 “통화정책의 유효성을 제고하기 위한 노력을 지속하겠다”며 “정책변수간 복잡한 상충관계를 완화하기 위해 정책 수단을 재점검하고, 정부와는 필요한 부분에 대해 정책 공조를 해나가겠다”고 말했다. 아울러 “시장과의 양방향 소통을 강화하면서 우리 실정에 맞는 커뮤니케이션 방안을 계속 고민해 나가겠다”고 밝혔다.

그는 최근 은행·비은행, 국내외 해외 부문간 경계가 허물어져 기존의 틀 만으로는 금융시스템 위험을 파악하기에 한계가 있다며 “기존의 건전성지표와 함께 시장 가격지표의 움직임을 보다 적극적으로 활용해 조기경보 기능을 강화해 나가겠다”고 말했다.

원화 국제화도 강조했다. 신 총재는 “정부와 함께 외환시장 24시간 개장을 추진하고 역외 원화결제 시스템을 구축하여 외환거래의 접근성과 안정성을 국제적 기준에 맞게 개선하겠다”며 “이는 원화 기반의 자본거래와 실물거래를 촉진하여 원화의 국제적 위상을 높이고 외환시장의 안정적 발전에도 기여할 것”이라고 기대했다.

디지털 금융혁신도 주요 과제로 꼽았다. 신 총재는 “프로젝트 한강 2단계 사업을 통해 CBDC(중앙은행 디지털 화폐)와 예금토큰의 활용도를 높이고, 아고라 프로젝트 등 국제협력을 통해 디지털 지급결제 환경에서도 원화의 위상을 높여 나가겠다”고 했다. 아고라 프로젝트는 한은을 포함한 7개국 중앙은행이 국제결제은행(BIS)을 중심으로 추진하는 블록체인 기반 글로벌 지급·결제 실험이다.

신 총재는 전임 이창용 총재의 주요 사업 중 하나였던 구조개혁 과제에 대해서도 적극적인 역할을 할 것이라고 밝혔다. 그는 “여러 구조적 문제는 통화정책 운영의 여건을 이루는 핵심 변수”라며 “구조적 요인이 통화정책과 별개의 영역이 아니라, 통화정책 운영의 중요한 일부라고 생각한다”고 밝혔다. 그러면서 “앞으로도 한국은행이 이러한 과제에 대한 깊이 있는 연구와 정책 제언을 지속함으로써, 우리 경제가 바람직한 방향으로 나아가는 데 기여하겠다”고 말했다.