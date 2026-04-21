혜리, 새 프로필 공개…시크·청초·모던함 다 담았다

가수 겸 배우 혜리가 새 프로필로 매력을 뽐냈다.

혜리 소속사 써브라임은 21일 혜리의 세 가지 매력을 담은 새로운 프로필 사진을 공개했다.

소속사는 이번 프로필을 통해 시크한 카리스마부터 청초한 사랑스러움, 모던하고 담백한 무드까지 그의 폭넓은 매력을 담아냈다고 설명했다.

혜리는 지난해 드라마 '선의의 경쟁'에서 활약했다.

또 데뷔 후 첫 팬미팅 투어를 진행해 아시아 10개 도시에서 공연을 성료했고, 중국 4개 도시에서 단독 팬미팅을 개최했다.

올해에는 제14회 무주산골영화제 '넥스트 액터(NEXT ACTOR)'로 선정돼 행사에 참석할 예정이고, 영화 '열대야'의 개봉을 앞두고 있다.

또한 하반기 방영되는 ENA 월화드라마 '그대에게 드림'에서는 열정적인 생계형 리포터 주이재 역으로 로맨틱 코미디 복귀를 예고했다. 올 공개 예정인 디즈니+ 예능 '스타일 워즈'의 MC도 맡았다.

6월13일 서울 공연으로 시작되는 '2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING(혜리 아시아 투어 팬미팅)'으로 글로벌 팬들 또한 만난다.

<뉴시스>