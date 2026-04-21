이광재 “아무것도 결정된 것 없다” [6·3의 선택]

6·3 지방선거와 같이 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 더불어민주당 후보로 출마가 거론된 이광재 전 강원지사가 21일 출마 여부 및 지역구 결정과 관련 “아무것도 결정된 바 없다”는 입장을 밝혔다.

이 전 지사는 이날 세계일보와의 전화통화에서 “당에서 저에게 헌신한 부분에 대해 일할 기회를 마련하겠다고 한 부분은 감사한 일이다. 다만 아무것도 결정 된 것은 없다”며 이같이 밝혔다.

이광재 전 강원지사. 연합뉴스

앞서 민주당 정청래 대표는 20일 기자간담회에서 재보선 공천은 전략공천임을 언급하면서 후보 선정 기준으로 인재 영입, 내부 발탁, 명망 있는 당내 인사 재배치 3가지를 제시했다. 특히 ‘명망 있는 당내 인사 재배치’ 사례로 이 전 지사를 직접 거론했다. 이 전 지사는 강원도지사 후보 선정 과정에서 우상호 후보 지지를 선언하며 불출마했다. 정 대표는 “선당후사로 많은 사람에게 감동을 줬고 안타깝게 생각하는 목소리가 많다”며 “그래서 이번 국회의원 재보선에 기회를 줘야 하는 것 아니냐는 목소리가 높다”고 말했다. 정 대표는 이 전 지사 전략공천 지역에 대해 “요즘 ‘핫플레이스’로 떠오르는 곳에 출전을 해도 경쟁력이 매우 있다”고 했지만, ‘핫플레이스’에 대해서는 “저와 여러분이 생각하는 핫플레이스는 또 다를 것”이라고만 했다. 이와 관련해 황희 전략공관위원장은 기자들과 만난 자리에서 “(핫플레이스는) 수도권 같은 데”라고 말했다.

이에 따라 이 전 지사의 경우 하남갑, 평택을 등이 출마 대상지로 언급됐는데 이에 대해 이 전 지사는 아직 결정 된 바 없다고 한 것이다. 그는 “재보선에 나올지 여부도 아직 결정된 것은 아니다”고도 했다. 이 전 지사는 “당에서 저희 헌신과 희생에 대해 일할 기회가 있으면 좋겠다는 전략적인 고려를 한 것이 현재까지의 상황 같다”면서 “그 다음에는 아직 진행된 것이 없다”고 말했다.