광주농민회, 농협중앙회장 직선제 도입 반대 조합장 탄 상경버스 저지

농협중앙회장 선거 조합원 직선제 도입을 놓고 반대하는 지역 조합장들과 찬성하는 농민들 사이에 갈등이 빚어지고 있다.

전국농민회총연맹 광주시농민회 회원 20여명은 21일 광주 광산구 한 농협 앞 도로에서 조합장들이 타고 있는 전세버스 앞을 가로막았다. 버스에는 조합원 직선제 도입에 반대하는 지역 조합장들이 이날 서울 국회 앞에서 열리는 관련 집회에 참석하기 위해 탑승해 있었다.

농민회 회원들은 이들의 상경을 저지하기 위해 전세버스 앞뒤를 차량으로 막아놓거나 회원들이 직접 버스 앞을 서서 이동을 막기도 했다.

결국 2시간가량 대치한 끝에 일부 조합장들은 이들을 피해 상경했고, 나머지는 버스에서 내려 해산했다.

이 과정에서 물리적 충돌은 빚어지지 않았다. 이준경 전농 광주시농민회장은 “조합장들이 한 번이라도 나락값(쌀값)을 위해 국회 앞에 간 적이 있느냐”며 “비리로 얼룩진 농협중앙회를 옹호하기 위한 집회에 조합장들이 참석하는 것을 두고 볼 수 없다”고 설명했다.

정부와 여당은 농식품부 감독권 확대와 중앙회장 직선제 도입 등을 골자로 한 농협법 개정안을 추진하고 있다.

기존에는 약 1100명의 조합장 투표로 중앙회장을 선출했으나 개정안에는 전체 조합원이 참여하는 방식으로 변경하는 내용을 담고 있다. 상당수 지역 조합장들은 개정안이 농협의 자율성을 훼손하고 투표 과열로 정치화될 수 있다는 등의 이유로 반대하고 있는 것으로 알려졌다.