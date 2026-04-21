위험해도 연수익 2억…독사 6만마리 키우는 中 30대 여성 화제

중국에서 사무직을 그만두고 고향으로 돌아가 수만마리의 독사를 기르며 연간 2억원이 넘는 수익을 올리는 30대 여성의 사연이 주목받고 있다.

20일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면, 중국 광시성 출신 1995년생 여성 A씨는 대학 졸업 후 도시에서 사무직으로 근무하다가 약 2년 만에 귀향했다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

그는 아버지가 운영하던 뱀 사육장을 돕기 위해 고향으로 온 것으로 알려졌다. A씨의 아버지는 초기에는 위험하다는 이유로 강하게 반대했으나, 사육 규모가 커지면서 혼자 운영하기 어려워면서 딸이 본격적으로 사업에 참여하게 됐다.

현재 A씨는 살모사 5만마리 이상과 코브라 1만마리 이상을 포함해 총 6만마리가 넘는 뱀을 관리하고 있다. 이들 대부분은 맹독성을 지닌 종이라 사육과 관리 과정에서 높은 위험이 따른다.

A씨는 “뱀을 기르는 사람이 물리는 것이 두렵지 않다고 말한다면, 그것은 한 번도 물려본 적이 없기 때문일 것”이라며 “실제로 물리면 극심한 통증이 동반되고 그 기억은 오래도록 잊기 어렵다”고 말했다. 이어 “손을 물리면 손만 아플 것 같지만 팔, 어깨, 심지어 몸의 절반까지 통증이 퍼질 수 있다”고 덧붙였다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

사육장에서 생산되는 뱀은 다양한 용도로 활용된다. 말린 뱀과 쓸개, 기름 등은 전통 의학 재료로 사용되며, 채취한 뱀독은 의학 연구에 활용된다. 일정한 과정을 거친 뱀은 한 달에 두 차례 독을 추출할 수 있으며, 뱀독은 품질에 따라 그램당 40~200위안에 거래된다. 뱀고기 역시 마리당 200~300위안, 크기가 큰 개체는 1000위안 이상에 판매된다.

이같은 구조를 통해 A씨는 인건비와 사육비용 등을 제외하고 연간 100만위안(약 2억1000만원) 이상의 순수익을 올리는 것으로 전해졌다.

한편 A씨는 온라인에서도 ‘뱀독을 수집하는 소녀’라는 이름으로 사회관계망서비스(SNS)를 운영, 2만2000명 이상의 팔로워와 소통하고 사육 경험과 관련 지식을 공유하고 있다.