일상 속 ‘문화의 숨결’ 채워넣는 김제

市, 문화예술센터 2027년 5월 준공

거리미술관 등 체험 콘텐츠 확대

전북 김제시가 문화 기반 시설 확충과 시민 참여형 콘텐츠 확대를 통해 ‘시민 중심 문화도시’로의 도약에 속도를 내고 있다.



21일 김제시에 따르면 복합 문화거점 ‘김제 문화예술 커뮤니티센터’(조감도) 건립과 예술인 창작 플랫폼 ‘굿만경 창작제재소’ 조성에 박차를 가하고 있다. 또 찾아가는 프로그램인 ‘김제시 문화의 날’과 생활 밀착형 ‘이동형 거리미술관’ 운영, 공연 중심 ‘김제 문화예술회관’ 운영 등을 통해 문화 생태계 구축에 힘을 쏟고 있다.

문화예술 커뮤니티센터는 교동 일원에 총 191억원을 들여 지하 1층, 지상 2층 규모(연면적 2946㎡)로 조성한다. 이달 중 착공해 2027년 5월 준공을 목표로 하고 있다. 센터가 완공되면 시민 문화 활동과 예술가 창작을 아우르는 복합 플랫폼으로 기능할 전망이다.



굿만경 창작제재소는 7월 준공을 앞두고 있다. 화재로 소실된 만경제재소 부지를 활용해 조성되는 이 공간은 거주형 창작 시설과 전시·체험 공간을 갖춘 도시재생형 문화 프로젝트로, 지역 예술인 유입과 관광 활성화를 동시에 노린다.



문화 소외를 줄이기 위한 찾아가는 프로그램도 강화된다. 김제시 문화의 날은 읍·면 지역과 문화 취약계층을 대상으로 공연과 체험 프로그램을 제공하는 사업으로, 올해도 시민 참여형 행사인 ‘김제문화놀이터’와 ‘야외 영화 상영’ 등 다양한 문화 콘텐츠를 운영할 예정이다.