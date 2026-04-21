닥랩 ‘풀페이스 랩핑팩’ 홈쇼핑 첫 방송서 매진… 첫 방송 마무리

에스테틱 전문 브랜드 ‘닥랩(DocLab)’이 선보인 마스크팩 ‘닥랩 에스테 더마 랩 리프팅 마스크 팩’이 홈쇼핑 론칭 방송에서 준비된 물량을 소진하며 첫 방송을 마쳤다.

지난 4월 12일 일요일 오후 4시 10분, 롯데홈쇼핑을 통해 단독으로 진행된 이번 론칭 방송은 제품 공개 전부터 소비자들의 관심을 받았다. 닥랩은 이날 방송에서 1박스, 7박스, 12박스 등 총 3가지 구성을 선보였으며, 이 중 1박스 구성과 12박스 구성은 방송 종료 전 전량 매진을 기록했다.

이번에 선보인 ‘닥랩 랩핑팩’은 에스테틱 샵에서 진행되는 고가 전문 프로그램의 핵심 메커니즘을 반영해 홈케어 제품으로 구현한 것이 특징이다. 개발 단계부터 피부 전문가들이 공동으로 참여했으며, 약 7개월간의 정밀한 연구 및 테스트 과정을 거쳐 탄생했다. 이미 공식 홈페이지에서는 출시 하루 만에 1차 물량이 소진되며 시장성을 검증받은 바 있다.

제품의 핵심은 융복합 딥테크 스타트업 ㈜티센바이오팜이 개발한 닥랩 성분인 ‘T-Nutrex™(성분명: 확정세포배양액 30)’에 9가지 성장인자를 추가한 ‘T-nutrex Plus™’에 있다.

닥랩은 현재 전국 600여 개 에스테틱 샵에 입점해 있는 전문 브랜드로, 국내뿐만 아니라 전 세계 16개국에 수출하며 K-뷰티를 알리고 있다. 오프라인에서는 현대백화점 및 롯데백화점 등 주요 백화점에 입점해 있어 온·오프라인을 아우르는 브랜드로 운영되고 있다.

닥랩 관계자는 “홈쇼핑 채널에서 처음으로 선보이는 혁신적인 제형의 제품임에도 불구하고, 고객들이 브랜드의 전문성과 제품력을 믿고 선택해주신 덕분에 첫 방송 매진이라는 결과를 얻었다”며, “롯데홈쇼핑 단독 진행 및 최초 공개라는 타이틀에 걸맞은 높은 반응에 힘입어 향후 원활한 물량 공급에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.