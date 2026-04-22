96년생: 문제해결을 위해서는 적극적으로 나서라. 84년생: 유흥업 음식업 편의점업은 광고에 성과가 있다. 72년생: 전공분야에 변화가 나타난다. 60년생: 검증되지 않은 일은 멀리하자. 48년생: 일을을 찾아 열심히 뛰어다니자. 36년생: 무지몽매한 사람과는 멀리하자.

97년생: 자기 과신을 삼가면 행운수. 85년생: 직업변동, 주거이전 등 변화함에 길함. 73년생: 욱일승천하고 순조롭고 좋은 운세다. 61년생: 은폐하거나 책임을 전가하지 말자. 49년생: 노력한 만큼의 대가를 얻는다. 37년생: 아픈 일도 시야를 벗어난다.

98년생: 마음을 편안하게 먹고 조금만 양보하자. 86년생: 다른 사람의 힘으로 원하는바 이룰 운. 74년생: 상식을 벗어난 행동을 하지말자. 62년생: 싼것이 비지떡이다. 50년생: 난관을 극복하고 결승점이 보인다. 38년생: 방랑자처럼 여기저기 떠돌지 말자.

99년생: 한쪽으로만 기우는 것은 바로 잡으면 그만. 87년생: 자동차매매 소개업 금융업은 광고에 성과가 있다. 75년생: 적극적인 사고방식으로 일하자. 63년생: 지금 매진하는 일이 이익이 크다. 51년생: 냉철하게 처신해야 유리하다. 39년생: 잘나가던 일도 막힐 수 있다.

00년생: 옛 일에 필요 이상으로 집착하지 마라. 88년생: 얻을 수 있는 정보는 최대한 활용할 것. 76년생: 판매나매출이 늘어나는 운세다. 64년생: 부부간에 감정대립이 발생할 수 있다. 52년생: 일하는 분위기를 전환해 보자. 40년생: 마음에 들지 않는다고 화내지 말자. 28년생: 실력이 뛰어나도 인지도가 부족하면 걸림돌이 된다.

01년생: 일을 우선 파악하고 접근하는 것이 필요하다. 89년생: 축소하거나 작을수록 좋다. 77년생: 맞서지 말고 물러나는 것이 덕이된다. 65년생: 사람들과의 인연을 소중하게 생각. 53년생: 관재수 실물수를 조심하자. 41년생: 오락 증권은 멀리해야 한다. 29년생: 의미 없이 흘러간 과거를 탓해봐야 소용이 없다.

02년생: 직감으로만 너무 의지하거나 믿지 마라. 90년생: 자기 탓이라 생각하고 마음을 비울 것. 78년생: 미용업 화장품점 네일업은 광고에 성과가 있다. 66년생: 손재나 손실이 발생한다. 54년생: 변화를 도모하고 싶어도 자제하자. 42년생: 만사 제치고 푹 쉬길 바란다. 30년생: 명예를 얻고자 한다면 남의 말에 귀를 조아려라.

03년생: 기온이 낮은 곳에 장시간 머무르지 마라. 91년생: 처음은 곤궁하나 차츰 풀려나가는 운. 79년생: 무엇을 해야할지를 먼저 파악하라. 67년생: 차분하게 실리를 추구하는 것이 좋다. 55년생: 신용과 관재수를 조심하자. 43년생: 소비자가 무엇을 원하는지 분석하자. 31년생 적당히 처리하면 부작용이 생긴다.

04년생: 이번 일은 만족할 만한 결과에 자신감이 솟구친다. 92년생: 열심히 노력한 대가가 남에게 돌아갈 운. 80년생: 현재일은 금방 결과가 나타나지 않다. 68년생: 서류나 문서를 분실하기 쉽다. 56년생: 감당할수 있는 일만 가려하자. 44년생: 억울한 일이 생길 수 있다. 32년생: 좋은 계획은 겉모습보다 내용이 알찬 것.

05년생: 힘있게 펼쳐나가면 그에 따른 상당한 성과가 따를 것이다. 93년생: 책임못질 행동은 아예 생각도 하지마라. 81년생: 학원업 가구업 의류업은 광고에 성과가 있다. 69년생: 능력이상의 것을얻고 이익도 크다. 57년생: 타인의 결점을 덧붙여 말하지 말자. 45년생: 아부성의 발언은 자제하자. 33년생: 한번에 상대방을 사로잡는 것은 불가능하다.

06년생: 취업 소식을 접하고 마음이 설렌다94년생: 득보다 실이 많은 시기이니 자중하라. 82년생: 운신의 폭이 넓어지니 일이 많아진다. 70년생: 동북방에서 이성이 나타난다. 58년생: 약속과 책임성을 강화하자. 46년생: 친목을 도모하는 것이 안전하다. 34년생: 운이 없는 것도 알고 보면 판단력이 부족때문.

95년생: 사방팔방 부지런히 움직이면 좋다. 83년생: 진로변화에 갈등이 온다. 71년생: 무심코 던진 말 때문에 구설에 오른다. 59년생: 책임질 수 있는 선에서 움직이자. 47년생: 대체로 마음이 가라앉는 운세이다. 35년생: 변화에 민감하면 마이너스 요인.

백운철학원