[포토] 한국공항공사, 보잉 737-8 모의비행장치 도입

박재희(오른쪽) 한국공항공사 사장직무대행과 강대홍 제주항공 운항본부 운항훈련실장이 21일 서울 강서구 KAC항공훈련센터에서 열린 보잉 737-8 모의비행장치 도입 기념행사에서 모의비행장치를 체험하고 있다.

박재희 한국공항공사 사장직무대행이 21일 서울 강서구 KAC항공훈련센터에서 열린 보잉 737-8 모의비행장치 도입 기념행사에 참석해 모의비행장치를 체험하고 있다.

박재희(오른쪽) 한국공항공사 사장직무대행과 강대홍 제주항공 운항본부 운항훈련실장이 21일 서울 강서구 KAC항공훈련센터에서 열린 보잉 737-8 모의비행장치 도입 기념행사에서 모의비행장치를 체험하고 있다.