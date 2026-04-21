[포토] 한국공항공사, 보잉 737-8 모의비행장치 도입 입력 : 2026-04-21 16:25 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 박재희(오른쪽) 한국공항공사 사장직무대행과 강대홍 제주항공 운항본부 운항훈련실장이 21일 서울 강서구 KAC항공훈련센터에서 열린 보잉 737-8 모의비행장치 도입 기념행사에서 모의비행장치를 체험하고 있다. 박재희 한국공항공사 사장직무대행이 21일 서울 강서구 KAC항공훈련센터에서 열린 보잉 737-8 모의비행장치 도입 기념행사에 참석해 모의비행장치를 체험하고 있다. 박재희(오른쪽) 한국공항공사 사장직무대행과 강대홍 제주항공 운항본부 운항훈련실장이 21일 서울 강서구 KAC항공훈련센터에서 열린 보잉 737-8 모의비행장치 도입 기념행사에서 모의비행장치를 체험하고 있다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 이금희 "가장 기억에 남는 연애? 세 번 만났는데 청혼" 조수미, SM과 전속 레코딩 아티스트 계약… 데뷔 40주년 앨범 발매