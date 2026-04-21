[포토] 코엑스, '2026 우수급식외식산업전' 개막 입력 : 2026-04-21 16:23 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 우수급식외식산업전'을 찾은 관람객들이 조리용품을 살펴보고 있다. 행사는 국내 유일의 단체급식 및 외식산업 전문 전시회로 국내 식품 전시회와 달리 급식, 외식이라는 산업분야를 전문적으로 다루는 전문 전시회이다. 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 우수급식외식산업전'을 찾은 관람객들이 조리용품을 살펴보고 있다. 행사는 국내 유일의 단체급식 및 외식산업 전문 전시회로 국내 식품 전시회와 달리 급식, 외식이라는 산업분야를 전문적으로 다루는 전문 전시회이다. 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 우수급식외식산업전'을 찾은 관람객들이 조리용품을 살펴보고 있다. 행사는 국내 유일의 단체급식 및 외식산업 전문 전시회로 국내 식품 전시회와 달리 급식, 외식이라는 산업분야를 전문적으로 다루는 전문 전시회이다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 이금희 "가장 기억에 남는 연애? 세 번 만났는데 청혼" 조수미, SM과 전속 레코딩 아티스트 계약… 데뷔 40주년 앨범 발매