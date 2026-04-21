[포토] 코엑스, '2026 우수급식외식산업전' 개막

21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 우수급식외식산업전'을 찾은 관람객들이 조리용품을 살펴보고 있다. 행사는 국내 유일의 단체급식 및 외식산업 전문 전시회로 국내 식품 전시회와 달리 급식, 외식이라는 산업분야를 전문적으로 다루는 전문 전시회이다.

21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 우수급식외식산업전'을 찾은 관람객들이 조리용품을 살펴보고 있다. 행사는 국내 유일의 단체급식 및 외식산업 전문 전시회로 국내 식품 전시회와 달리 급식, 외식이라는 산업분야를 전문적으로 다루는 전문 전시회이다.

21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 우수급식외식산업전'을 찾은 관람객들이 조리용품을 살펴보고 있다. 행사는 국내 유일의 단체급식 및 외식산업 전문 전시회로 국내 식품 전시회와 달리 급식, 외식이라는 산업분야를 전문적으로 다루는 전문 전시회이다.