[이코노 브리핑] 단일종목 레버리지 ETF 5월 22일 상장 외

단일종목 레버리지 ETF 5월 22일 상장

금융위원회는 21일 단일종목을 기초자산으로 하는 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입을 허용하는 자본시장법 시행령 개정안이 국무회의를 통과했다고 밝혔다. 개정안은 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 우량주식을 기초로 하는 단일종목 ETF 및 상장지수증권(ETN) 상장을 허용하도록 했다. 그동안은 분산투자 요건 등으로 특정 종목 1개만 기초로 하는 ETF 출시는 제한을 받아왔다. 개정안은 오는 28일 공포·시행하며 다음달 22일부터 단일종목 레버리지 ETF가 주식시장에 상장해 거래가 가능할 전망이다.

농식품부, 5월까지 돼지고기 할인 행사

농림축산식품부는 중동 정세 불안에 따른 물가 부담을 완화하기 위해 22일부터 다음달 말까지 한돈자조금을 활용해 삼겹살과 목살 등 돼지고기 주요 부위를 중심으로 할인행사를 한다고 21일 밝혔다. 오프라인에서는 이 기간 전국 8개 대형마트에서 삼겹살과 목살을 최대 30% 이상 할인된 가격에 판매한다. 한돈몰에서는 오는 27일부터 다음달 15일까지 삼겹살·목살 세트를 최대 50% 할인판매한다.

신한카드 ‘고유가 지원금’ 원스톱 서비스

신한카드가 27일 정부의 ‘고유가 피해지원금’ 시행에 맞춰 고객 편의 서비스를 지원한다. 신한카드는 지원 대상 고객에게 ‘부모님 신청 도와드리는 꿀팁’, ‘고유가 피해지원금 사용처 찾기 지도’ 서비스 등을 제공한다. 지원금 신청은 신한쏠페이 앱과 홈페이지, 전담 고객센터를 통해 24시간 가능하다.