496km 달리는 ‘아이오닉 3’… 더 완벽해진 ‘K8’

현대차·기아, 나란히 신모델 출격



소형 전기차 ‘아이오닉3’

밀라노 디자인 위크서 첫 공개

1회 충전 시 최대 496㎞ 주행

주차보조 등 탑재 편의성 강화



준대형 세단 ‘K8’

헤드업 디스플레이 기본 적용

전장 5m… 실내·적재 공간 확보

하이브리드 연비 18㎞/ℓ 구현

현대자동차가 유럽 시장을 정조준한 소형 전기차 ‘아이오닉 3’을 처음 공개했다. 현지 선호도가 높은 해치백 스타일의 아이오닉3을 앞세워 유럽 전동화 시장 공략에 속도를 낸다는 구상이다. 기아는 편의성과 가격 경쟁력을 강화한 준대형 세단 K8의 연식변경 모델로 고객 잡기에 나섰다.



현대차는 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 세계적인 디자인 행사 ‘2026 밀라노 디자인 위크’에서 차세대 전기차 아이오닉3을 세계 최초로 선보였다고 밝혔다. 아이오닉3은 현대차의 전용 전기차 브랜드 아이오닉의 최신 모델로, 소형 해치백 스타일의 유럽 전용 모델이다. 공기 역학 효율과 넉넉한 실내 공간을 꾀한 ‘에어로 해치’ 디자인과 현대차그룹의 전용 전기차 플랫폼 ‘E-GMP’를 기반으로 유럽 주행에 최적화된 성능을 갖췄다. 61kWh 배터리를 탑재해 1회 충전 시 최대 주행거리는 496㎞(롱 레인지·유럽 기준)에 달한다.

아이오닉 3, K8(왼쪽부터). 현대차·기아 제공

외관은 전면부에서 루프 라인, 리어 스포일러로 연결되는 에어로 해치 실루엣을 통해 공기저항계수 0.263을 달성했다. 실내 공간은 가구를 배치하듯 공간을 구성하는 ‘퍼니시드 스페이스’ 방식과 상대적으로 긴 휠베이스(2680㎜)를 활용해 넉넉하게 구현했다. 트렁크 하단에는 119ℓ(리터) 용량의 ‘메가박스’ 공간을 추가해 총 441ℓ의 동급 최고 수준 적재공간을 갖췄다.



유럽 판매 모델 최초로 안드로이드 오토모티브 OS(AAOS) 기반의 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’를 탑재했고 현대 디지털 키 2, 플러그앤차지, 실내외 V2L(외부로의 전력 공급) 등 첨단 편의사양이 적용됐다. 또 고속도로 주행 보조 2(HDA2), 원격 스마트 주차 보조(RSPA), 메모리 후진 보조(MRA) 등 최신 첨단 운전자 보조 시스템을 대거 탑재해 편안하고 안전한 이동을 돕는다.



자비에르 마르티넷 현대차 유럽권역본부장은 “디자인, 첨단기술, 사람 중심이라는 아이오닉 브랜드의 가치를 콤팩트한 형태에 담아냈다”고 말했다.



기아는 준대형 세단 K8의 연식변경 모델 ‘더 2027 K8’의 판매를 시작했다. 2027 K8은 고객 선호도가 높은 편의·안전사양을 기본 적용하고 가격 경쟁력을 높여 상품성을 강화한 것이 특징이다.

최상위 트림인 시그니처에는 주행 중 시선 분산을 줄이는 헤드업 디스플레이(HUD)를 기본 탑재해 안전성과 편의성을 높였다. 노블레스 트림과 베스트 셀렉션 트림에는 다양한 첨단 운전자 보조(ADAS) 사양을 확대 적용했다. 노블레스 트림에는 고속도로 주행 보조 2(HDA 2), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 뒷좌석 승객 알림 등이, 베스트 셀렉션 트림에는 후측방 충돌방지 보조, 후방 교차 충돌방지 보조, 안전 하차 보조 등이 기본 탑재된다.



K8은 2024년 8월 상품성 개선으로 프리뷰 전자제어 서스펜션과 고속도로 바디 모션 제어를 탑재해 노면 상황을 감지하고 차체의 움직임을 정밀하게 제어할 수 있게 했다. 또 전장 5m가 넘는 차체로 실내·적재공간을 확보했고 하이브리드 모델 복합기준 연비 18.1㎞/ℓ를 구현했다.



2027 K8의 판매가격(개별소비세 3.5% 적용)은 2.5 가솔린 3679만원부터, 1.6 터보 하이브리드(세제 혜택 후 기준)는 노블레스 라이트 4206만원부터다. 기아는 출시 기념 ‘스마트 오너 구매 프로그램’도 운영한다. 다음 달 31일까지 K8을 계약하고 6월 내 출고하면 기아 멤버스 포인트 30만원이 추가 지급된다.