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암 치료 설계 4주→하루로 단축 …LG ‘암 에이전틱 AI’ 연구 공개

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김건호 기자 scoop3126@segye.com
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美 밴더빌트대 메디컬 센터 협업
1분내 조직 암 유전자 활성 예측
“환자 치료 골든타임 확보 기대”

LG는 미국 샌디에이고에서 열린 ‘미국암연구학회(AACR) 2026’에서 LG AI연구원과 미국 밴더빌트대학교 메디컬센터가 공동으로 개발 중인 ‘암 에이전틱 인공지능(AI)’ 연구 성과를 공개했다고 21일 밝혔다. 양 기관이 공개한 ‘암 에이전틱 AI’는 암 환자의 조직 분석부터 치료 전략 설계까지 전 과정을 하루 만에 수행하도록 설계한 것이 핵심이다.

LG에 따르면 ‘암 에이전틱 AI’의 출발점은 조직 병리 이미지 한 장으로 1분 이내 조직 내 암 유전자 활성을 예측하는 병리 AI ‘엑사원 패스(EXAONE Path)’다. LG AI연구원은 엑사원 패스의 조직 내 암유전자 활성 예측 정확도를 세계 최고 수준으로 끌어올려 환자에게 불필요한 검사를 줄이고, 표적 약물을 적용할 수 있는 환자군을 조기에 선별할 수 있도록 했다.

구광모 LG그룹 회장(왼쪽)이 미국 실리콘밸리에 위치한 로봇 개발 스타트업 ‘피겨 AI’에 방문해 휴머노이드 로봇을 살펴보고 있다. LG 제공
구광모 LG그룹 회장(왼쪽)이 미국 실리콘밸리에 위치한 로봇 개발 스타트업 ‘피겨 AI’에 방문해 휴머노이드 로봇을 살펴보고 있다. LG 제공

‘암 에이전틱 AI’는 LG 엑사원과 암 병리 특화 AI 등을 기반으로 만든 다중 AI 에이전트의 협업 구조로 동작한다. 각 AI 에이전트는 △암 조직 이미지 분석 △조직 내 암유전자의 위치 및 활성 정보 확인 △AI 예측 결과와 실제 측정 결과 대조·검증 △후보 약물 반응 검증 및 평가 △치료 전략 설계 △최종 판단 지원까지 암 치료를 위한 준비 과정을 단계적으로 수행한다. 황태현 밴더빌트대학교 메디컬센터 교수는 “LG와 공동 개발한 에이전틱 AI는 다수의 AI 에이전트가 협업해 분석-검증-설계-결정 지원까지 이어지는 구조로 더 큰 성과를 만들 수 있을 것”이라고 강조했다.

장종성 LG AI연구원 바이오 인텔리전스랩장은 “LG는 AI 에이전트들이 전문 의료진과 협업해 개인별 맞춤 항암치료를 혁신할 수 있는 ‘두뇌’를 만들어 암 진단부터 치료법 결정까지 평균 4주 이상 소요되던 기간을 하루로 단축했다”며 “암 환자의 치료 골든타임 확보에 기여하겠다”고 말했다.

김건호 기자

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